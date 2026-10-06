Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában

Fotó: Orbán Orsolya
Romániára is hatással lesz az villamosenergia drágulása, és rekordmagas árak alakulhatnak ki, ha elhúzódik a közel-keleti válság és zárva marad a Hormuzi-szoros – jelentette ki kedden Cristian Bușoi.
Az energia-vészhelyzeti operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatóján az energiaügyi államtitkár elmondta, hogy a magas földgázárak miatt jelentős további drágulásra lehet számítani az Európai Unió villamosenergia-piacán, ha nem nyitják meg újra a Hormuzi-szorost.
Romániában az áramárak alakulása attól is függ, meddig tart a cernavodai atomerőmű leállása. Az államtitkár szerint egyelőre a nagy áramszolgáltatók sem tudják megjósolni, milyen ajánlatokat tesznek majd a következő hetekben és hónapokban a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak.
Bușoi közölte, hogy
Az energiaügyi miniszterek egyeztetésein is csak aggasztó tendenciáról beszéltek – magyarázta.
Az államtitkár szerint a holland TTF gáztőzsdén történelmi csúcs közelében vannak a földgázárak, és magasak az év végére, illetve a jövő tavaszra szóló határidős jegyzések is. Kockázatot jelent az is, hogy az uniós gáztárolók töltöttsége elmarad az előző évek átlagától, különösen Németországban, amely jelentős ipari földgázfogyasztó – derül ki az Agerpres beszámolójából
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond kedden kijelentette, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Mureșan kabinetjének.
Kelemen Hunor szerint a parlamenti pártoknak el kell jutniuk a kormány beiktatásához szükséges kompromisszumra, különben az ország működése veszélybe kerülhet.
Jelentősen gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 2,21 banival (0,41 százalékkal) 5,3527 lejre emelkedett a hétfői 5,3306 lejről, újabb történelmi csúcsot érve el.
Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.
Luca Niculescu hangsúlyozta, az elmúlt négy évben, amíg ő irányította az ország OECD-hez való csatlakozási folyamatát, „a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természetes különbségek ellenére közösen támogatniuk egy Románia számára fontos célt”.
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke bejelentette, hogy kedden elküldi a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióinak a Nicușor Dan államelnök felfüggesztési eljárásának elindításához szükséges aláírásgyűjtő ívet.
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedd reggel, az aradi vértanúk emléknapján.
A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.
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