Rekordmagasra emelkedhet a villany ára Romániában

Romániára is hatással lesz az villamosenergia drágulása, és rekordmagas árak alakulhatnak ki, ha elhúzódik a közel-keleti válság és zárva marad a Hormuzi-szoros – jelentette ki kedden Cristian Bușoi.

Székelyhon 2026. október 06., 15:012026. október 06., 15:01

Az energia-vészhelyzeti operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatóján az energiaügyi államtitkár elmondta, hogy a magas földgázárak miatt jelentős további drágulásra lehet számítani az Európai Unió villamosenergia-piacán, ha nem nyitják meg újra a Hormuzi-szorost.

A szoros megnyitása viszont szerinte számottevően csökkenthetné a földgáz és az üzemanyagok árát.

Romániában az áramárak alakulása attól is függ, meddig tart a cernavodai atomerőmű leállása. Az államtitkár szerint egyelőre a nagy áramszolgáltatók sem tudják megjósolni, milyen ajánlatokat tesznek majd a következő hetekben és hónapokban a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak. Hirdetés Bușoi közölte, hogy

európai szinten sincs pontos becslés arra, milyen magasra emelkedhetnek az árak.