Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája

Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.

2026. március 20., 08:25

Pénteken 10 órától folytatódik az ülés. Ilie Bolojan miniszterelnök a csütörtök este 21 órakor elkezdődött ülés elejétől a végéig jelen volt a teremben. A költségvetés-tervezet cikkelyenkénti vitája már lezajlott. Pénteken

folytatják a tárgyalásokat a tervezet függelékeiről, amit a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája követ majd.