Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

Bodor Tünde 2026. április 05., 10:592026. április 05., 10:59

A lángok éjfél után órakor csaptak fel egy petelei gazdaságban, valószínűsíthetően egy rövidzárlat következtében. Két bevetési jármű, valamint egy elsősegélynyújtó egység vonult ki a helyszínre, ahol akkor már 200 négyzetméteren égtek különböző melléképületek.

A tűzeset következtében öt disznó veszett oda.

A tűzben a háztulajdonos is elsőfokú sérüléseket szenvedett a karján, de visszautasította kórházba szállítás lehetőségét.

Ugyancsak ezen az éjszakán 3 óra 30 perckor a marosvásárhelyi tűzoltóknak és mentősöknek egy sáromberki baleset helyszínére is ki kellett szállniuk:

egy autó hídfőnek ütközött.

A baleset sérültjei a helyszíni ellátás után szintén visszautasították a kórházba szállítás lehetőségét.

Szovátán éjszakai bevetésen a tűzoltók Fotó: Maros megyei tűzoltóság