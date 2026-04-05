A petelei tűzvész 200 négyzetméterre terjedt ki
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
A lángok éjfél után órakor csaptak fel egy petelei gazdaságban, valószínűsíthetően egy rövidzárlat következtében. Két bevetési jármű, valamint egy elsősegélynyújtó egység vonult ki a helyszínre, ahol akkor már 200 négyzetméteren égtek különböző melléképületek.
A tűzben a háztulajdonos is elsőfokú sérüléseket szenvedett a karján, de visszautasította kórházba szállítás lehetőségét.
Ugyancsak ezen az éjszakán 3 óra 30 perckor a marosvásárhelyi tűzoltóknak és mentősöknek egy sáromberki baleset helyszínére is ki kellett szállniuk:
A baleset sérültjei a helyszíni ellátás után szintén visszautasították a kórházba szállítás lehetőségét.
Szovátán éjszakai bevetésen a tűzoltók
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Eközben szovátai kollégáiknak a Fenyves utcán egy útra dőlt fát kellett eltakarítaniuk, pár órával később pedig a dédai tűzoltóknak kellett közbelépni egy dédabisztrai balesetnél, amelynek nem volt súlyos sérültje.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Immár 25 éve, mindössze egy év kimaradással töltik meg a csíkszeredai Szabadság teret és a Promenádot a legnagyobb szabadtéri ételszentelés résztvevői.
