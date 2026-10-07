Őrizetbe vették a bangladesi futár megveréséért felfüggesztett börtönre ítélt férfit

Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.

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A DIICOT közleménye szerint a 21 éves férfi tavaly októbertől vallási és ideológiai indíttatásból többször is erőszakos cselekményekkel fenyegette meg a közösségi médiában etnikai és vallási kisebbségek tagjait – számol be az Agerpres.

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Életük, testi épségük és egészségük elleni támadásokat helyezett kilátásba, illetve