Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.

Gergely Imre

2026. január 29., 14:332026. január 29., 14:33

Több éve tervezik a kicsikhez, és nagyobbakhoz egyaránt szóló bábfesztivált, márciusban ez útjára is indul. Kéthetes programsorozattal, öt társulat részvételével és a térség minden települését érintő előadásokkal készülnek.

Amint az eseményt ismertető sajtótájékoztatón Borsos Virág, a HalVirág vezetője és Kolcsár Béla a társszervező Gyergyószárhegyi Kulturális is Művészeti Központ igazgatója elmondták, szeretnék, hogy a bábszínház világa valódi közösségi élménnyé váljon. Ennek egyik leglátványosabb eleme

a március 21-ére, a Bábszínház Világnapjára tervezett óriásbáb-felvonulás.

Az eseményre nyílt pályázatot hirdetnek: iskolai és felnőtt csapatok egyaránt jelentkezhetnek, 3-10 fős csoportokban.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Az elképzelés szerint a résztvevők legalább felnőtt ember méretű, vagy ennél jóval nagyobb,

két-három méter magas óriásbábokat készítenek, amelyeket több ember tud mozgatni. A bábok elkészítéséhez a szervezők alapanyagokat, szakmai és alkotói segítséget biztosítanak bábosok, rajztanárok bevonásával.

A felvonulás a városközpontból indul majd, és több utcán zenei kísérettel végigvonulva majd szabadtéri koncerttel zárul. A szervezők remélik, hogy nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is bekapcsolódik a munkába.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A csapatok február 21-ig jelentkezhetnek, ezt követően egy hónap áll rendelkezésre az óriásbábok elkészítésére. A fesztivál szervezői anyagokkal – vászonnal, festékkel, ragasztóval – és folyamatos szakmai támogatással segítik a folyamatot.

A Gyergyói Bábos heteken az Udvarhely Bábműhely (Székelyudvarhely), a Cimbora Bábszínház (Sepsiszentgyörgy), az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház (Marosvásárhely), a Merlin Színház (Temesvár), valamint házigazda gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház vesz részt. A produkciók többsége magyar nyelvű lesz, de román nyelvű előadások is helyet kapnak a programban.

A fesztivált számos kísérőrendezvény színesíti, köztük Orosz Annabella meseillusztráció-kiállítása, báb kiállítások, és workshopok is.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Az előadások nemcsak a városban várják majd a közönséget, hanem a Gyergyói-medence minden településén lesz legalább egy bábelőadás. A Bábudvar mellett az Öntödében, iskolák dísztermeiben, tantermekben is lesz látnivaló.

A szervezők szándéka szerint a Gyergyói Bábos heteket évente fogják megrendezni.

Most az első alkalomnak külön jelentőséget ad, hogy 2026-ban Gyergyószentmiklós Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa, és az óriásbábok az év további ifjúsági és közösségi programjaiban is szerepet kaphatnak.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
