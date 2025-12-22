Nicușor Dan referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében, az ellenzék az államfő felfüggesztését kéri

Az államelnök kétezer oldalnyi üzenetet kapott a bíráktól és ügyészektől

„Referendumot” kezdeményez Nicușor Dan államfő a bírák és ügyészek körében szakmai szervezetük, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) működéséről, felvetését azonban ellenzéki képviselők egy csoportja alkotmányellenesnek tartja és az elnök felfüggesztését helyezte kilátásba.

Székelyhon 2025. december 22., 08:262025. december 22., 08:26

Nicușor Dan vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy korábbi felhívására mintegy kétezer oldalnyi üzenetet kapott a bíráktól és ügyészektől, akik az igazságszolgáltatási rendszer működésének gondjait részletezték, de a hétfőre meghirdetett személyes találkozóra – az esetleges következményektől tartva – nagyon kevesen szándékoznak elmenni.

Sőt több bíró és ügyész jelezte, hogy csak akkor lenne hajlandó szóban is beszélni az igazságszolgáltatás gondjairól, ha névtelenséget garantálnak számára.

Az elnök bejelentette, hogy hétfőn nyilvános beszélgetésre várja azokat, akik vállalják mondanivalójukat, később pedig azok is lehetőséget kapnak beszélni vele, akik ezt bizalmasan, négyszemközt akarják megtenni. Hirdetés Ha a nyilvános beszélgetésen konkrét vádak hangzanak majd el, akkor szerveznek egy másik nyilvános találkozót is, amelyen az érintettek megvédhetik magukat, ismertethetik a maguk álláspontját – részletezte a sajtótájékoztatóról beszámoló MTI hírügynökség. Nicusor Dan szerint a bíráktól és ügyészektől érkezett üzenetekből az a következtetés vonható le, hogy

a CSM, illetve a bíróságok vezetőségi tagjainak egy része nem a köz érdekében dolgozik, hanem szűk csoportérdekeket szolgál.

Nicușor Dan ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezekre a súlyos vádakra egyelőre nincsenek bizonyítékok, ellenőrzésük pedig időigényes. Az elnök közölte, az ünnepek elteltével egy olyan – általa „referendumnak” nevezett – konzultációt fog szervezni a bírák és ügyészek körében, amelyen egyetlen kérdés lesz:

A CSM a köz érdekében jár el, vagy egy, az igazságszolgáltatási rendszeren belüli csoport érdekeit szolgálja?”

Ha a megkérdezettek többsége azt válaszolja, hogy CSM a köz érdekében jár el, akkor folytatják a vitát a szükséges törvénymódosításokról, ha azonban zömében azt fogják válaszolni, hogy a Legfelsőbb Bírói Tanács csoportérdekeket szolgál, a „testületnek azonnal távoznia kell” – szögezte le vasárnapi sajtóértekezletén az államfő. Vasárnap este ellenzéki szenátorok és képviselők egy csoportja bejelentette, hogy álláspontjuk szerint Nicuşor Dan megsértette a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét, ezért

az elnök felfüggesztését fogja kérni a parlamenttől „az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadások” miatt.

A két házelnöknek címzett kérést a kezdeményezők nevében Ninel Peia, a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció szenátora írta alá.