Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét – írja az MTI.
2026. április 13., 09:11
Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, a Hajrá Olaszország (FI) vezetője közösségi oldalán gratulált, és úgy fogalmazott: a bizonytalan időkben az Európai Néppárt ismét stabilitást biztosító erőként kapott bizalmat Európában.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint „Magyarország Európát választotta”. Bejegyzésében kiemelte:
Hasonlóan reagált Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, aki hangsúlyozta: Magyarország helye Európa szívében van. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke úgy értékelte, hogy a magyar választók a jobbközép, emberközpontú politika mellett döntöttek, amely valódi megoldásokat kínál.
Valérie Hayer, a Renew uniós parlamenti képviselőcsoport vezetője szerint
lezárva Orbán Viktor rendszerét. Úgy vélte, a külső beavatkozási kísérletek nem befolyásolták az eredményt, és ezzel több nemzetközi szereplő – köztük Donald Trump és Vlagyimir Putyin – elveszítette egyik fontos európai szövetségesét.
Az Európai Bizottság alelnöke, Stéphane Séjourné úgy fogalmazott: a magyar választók megmutatták, hogy szabad és felvilágosult polgárok, akiket nem lehet külső erőkkel manipulálni.
Theo Francken belga védelmi miniszter rövid üzenetben reagált: „Orbán vesztett, az oroszok kifelé! Nagyszerű”
A nemzetközi reakciók között szerepelt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulációja is, aki magyar nyelvű bejegyzésben üdvözölte a Tisza Párt győzelmét. Kiemelte: Ukrajna továbbra is jószomszédi kapcsolatokra törekszik, és
Hangsúlyozta, hogy Európa stabilitása és biztonsága közös érdek, amelyhez együttműködésre van szükség. A hétfő reggeli reakciók sora egyre bővül. Aleksandar Vučić közölte:
és külön köszönetet mondott Orbán Viktor korábbi szerepéért ezek kialakításában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint szintén gratulált a Tisza Párt győzelméhez. Az Egyesült Királyságból Keir Starmer miniszterelnök „történelmi pillanatnak” nevezte a választási eredményt, amely
Hasonlóan fogalmazott Yvette Cooper külügyminiszter, aki kiemelte: Magyarország fontos NATO-szövetséges, és London kész az együttműködésre az új kormánnyal. Francia részről Jean-Noël Barrot külügyminiszter
és úgy vélte, a magyarok lezártak egy olyan korszakot, amely szerinte eltért a jogállamiság és az európai értékek útjától. Emmanuel Macron államfő telefonon is gratulált a győztesnek. Donald Tusk lengyel kormányfő szintén beszélt Magyar Péterrel, és úgy fogalmazott:
utalva egy közelgő varsói találkozóra is. Petr Macinka cseh külügyminiszter is reagált a választások eredményére. Úgy fogalmazott:
ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az új magyar kormánnyal is jó kapcsolatokat tudnak kialakítani. Hozzátette: szerinte az eredmény a konzervatív oldal számára sem feltétlenül rossz hír. Karel Havlíček miniszterelnök-helyettes gratulált is Magyar Péternek, és úgy értékelte, hogy Orbán vereségében
Az Egyesült Államokból is érkezett reakció: Barack Obama volt elnök szerint az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme nemcsak Magyarországon és Európában, hanem világszinten is. Hangsúlyozta:
és emlékeztet arra, hogy továbbra is küzdeni kell a méltányosságért, az egyenlőségért és a jogállamiságért.
