Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét – írja az MTI.

Székelyhon 2026. április 13., 09:112026. április 13., 09:11 2026. április 13., 09:502026. április 13., 09:50

Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, a Hajrá Olaszország (FI) vezetője közösségi oldalán gratulált, és úgy fogalmazott: a bizonytalan időkben az Európai Néppárt ismét stabilitást biztosító erőként kapott bizalmat Európában. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint „Magyarország Európát választotta”. Bejegyzésében kiemelte:

az ország visszatér az európai útra, ami az egész uniót erősíti.

Hasonlóan reagált Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, aki hangsúlyozta: Magyarország helye Európa szívében van. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke úgy értékelte, hogy a magyar választók a jobbközép, emberközpontú politika mellett döntöttek, amely valódi megoldásokat kínál. Valérie Hayer, a Renew uniós parlamenti képviselőcsoport vezetője szerint

a választások új fejezetet nyitnak Magyarország történetében,

lezárva Orbán Viktor rendszerét. Úgy vélte, a külső beavatkozási kísérletek nem befolyásolták az eredményt, és ezzel több nemzetközi szereplő – köztük Donald Trump és Vlagyimir Putyin – elveszítette egyik fontos európai szövetségesét. Hirdetés Az Európai Bizottság alelnöke, Stéphane Séjourné úgy fogalmazott: a magyar választók megmutatták, hogy szabad és felvilágosult polgárok, akiket nem lehet külső erőkkel manipulálni. Theo Francken belga védelmi miniszter rövid üzenetben reagált: „Orbán vesztett, az oroszok kifelé! Nagyszerű” A nemzetközi reakciók között szerepelt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulációja is, aki magyar nyelvű bejegyzésben üdvözölte a Tisza Párt győzelmét. Kiemelte: Ukrajna továbbra is jószomszédi kapcsolatokra törekszik, és

kész az együttműködés erősítésére Magyarországgal.

Hangsúlyozta, hogy Európa stabilitása és biztonsága közös érdek, amelyhez együttműködésre van szükség. A hétfő reggeli reakciók sora egyre bővül. Aleksandar Vučić közölte:

bízik a Magyarország és Szerbia közötti jó kapcsolatok folytatásában,

és külön köszönetet mondott Orbán Viktor korábbi szerepéért ezek kialakításában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint szintén gratulált a Tisza Párt győzelméhez. Az Egyesült Királyságból Keir Starmer miniszterelnök „történelmi pillanatnak” nevezte a választási eredményt, amely

szerinte nemcsak Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is jelentős.

Hasonlóan fogalmazott Yvette Cooper külügyminiszter, aki kiemelte: Magyarország fontos NATO-szövetséges, és London kész az együttműködésre az új kormánnyal. Francia részről Jean-Noël Barrot külügyminiszter

„mesteri leckének” nevezte a választást,

és úgy vélte, a magyarok lezártak egy olyan korszakot, amely szerinte eltért a jogállamiság és az európai értékek útjától. Emmanuel Macron államfő telefonon is gratulált a győztesnek. Donald Tusk lengyel kormányfő szintén beszélt Magyar Péterrel, és úgy fogalmazott:

a jövőben „rendkívüliek” lehetnek a lengyel–magyar kapcsolatok,

utalva egy közelgő varsói találkozóra is. Petr Macinka cseh külügyminiszter is reagált a választások eredményére. Úgy fogalmazott:

Prága egy szövetségest veszített el Orbán Viktor személyében az Európai Unióban,

ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az új magyar kormánnyal is jó kapcsolatokat tudnak kialakítani. Hozzátette: szerinte az eredmény a konzervatív oldal számára sem feltétlenül rossz hír. Karel Havlíček miniszterelnök-helyettes gratulált is Magyar Péternek, és úgy értékelte, hogy Orbán vereségében

16 év kormányzás utáni „elfáradás” játszott szerepet.

Az Egyesült Államokból is érkezett reakció: Barack Obama volt elnök szerint az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme nemcsak Magyarországon és Európában, hanem világszinten is. Hangsúlyozta:

az eredmény a magyar emberek ellenállóképességét és elszántságát mutatja,