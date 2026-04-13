Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét – írja az MTI.

Székelyhon

2026. április 13., 09:112026. április 13., 09:11

2026. április 13., 09:502026. április 13., 09:50

Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, a Hajrá Olaszország (FI) vezetője közösségi oldalán gratulált, és úgy fogalmazott: a bizonytalan időkben az Európai Néppárt ismét stabilitást biztosító erőként kapott bizalmat Európában.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint „Magyarország Európát választotta”. Bejegyzésében kiemelte:

az ország visszatér az európai útra, ami az egész uniót erősíti.

Hasonlóan reagált Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, aki hangsúlyozta: Magyarország helye Európa szívében van. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke úgy értékelte, hogy a magyar választók a jobbközép, emberközpontú politika mellett döntöttek, amely valódi megoldásokat kínál.

Valérie Hayer, a Renew uniós parlamenti képviselőcsoport vezetője szerint

a választások új fejezetet nyitnak Magyarország történetében,

lezárva Orbán Viktor rendszerét. Úgy vélte, a külső beavatkozási kísérletek nem befolyásolták az eredményt, és ezzel több nemzetközi szereplő – köztük Donald Trump és Vlagyimir Putyin – elveszítette egyik fontos európai szövetségesét.

Az Európai Bizottság alelnöke, Stéphane Séjourné úgy fogalmazott: a magyar választók megmutatták, hogy szabad és felvilágosult polgárok, akiket nem lehet külső erőkkel manipulálni.

Theo Francken belga védelmi miniszter rövid üzenetben reagált: „Orbán vesztett, az oroszok kifelé! Nagyszerű”

A nemzetközi reakciók között szerepelt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulációja is, aki magyar nyelvű bejegyzésben üdvözölte a Tisza Párt győzelmét. Kiemelte: Ukrajna továbbra is jószomszédi kapcsolatokra törekszik, és

kész az együttműködés erősítésére Magyarországgal.

Hangsúlyozta, hogy Európa stabilitása és biztonsága közös érdek, amelyhez együttműködésre van szükség. A hétfő reggeli reakciók sora egyre bővül. Aleksandar Vučić közölte:

bízik a Magyarország és Szerbia közötti jó kapcsolatok folytatásában,

és külön köszönetet mondott Orbán Viktor korábbi szerepéért ezek kialakításában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint szintén gratulált a Tisza Párt győzelméhez. Az Egyesült Királyságból Keir Starmer miniszterelnök „történelmi pillanatnak” nevezte a választási eredményt, amely

szerinte nemcsak Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is jelentős.

Hasonlóan fogalmazott Yvette Cooper külügyminiszter, aki kiemelte: Magyarország fontos NATO-szövetséges, és London kész az együttműködésre az új kormánnyal. Francia részről Jean-Noël Barrot külügyminiszter

„mesteri leckének” nevezte a választást,

és úgy vélte, a magyarok lezártak egy olyan korszakot, amely szerinte eltért a jogállamiság és az európai értékek útjától. Emmanuel Macron államfő telefonon is gratulált a győztesnek. Donald Tusk lengyel kormányfő szintén beszélt Magyar Péterrel, és úgy fogalmazott:

a jövőben „rendkívüliek” lehetnek a lengyel–magyar kapcsolatok,

utalva egy közelgő varsói találkozóra is. Petr Macinka cseh külügyminiszter is reagált a választások eredményére. Úgy fogalmazott:

Prága egy szövetségest veszített el Orbán Viktor személyében az Európai Unióban,

ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az új magyar kormánnyal is jó kapcsolatokat tudnak kialakítani. Hozzátette: szerinte az eredmény a konzervatív oldal számára sem feltétlenül rossz hír. Karel Havlíček miniszterelnök-helyettes gratulált is Magyar Péternek, és úgy értékelte, hogy Orbán vereségében

16 év kormányzás utáni „elfáradás” játszott szerepet.

Az Egyesült Államokból is érkezett reakció: Barack Obama volt elnök szerint az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme nemcsak Magyarországon és Európában, hanem világszinten is. Hangsúlyozta:

az eredmény a magyar emberek ellenállóképességét és elszántságát mutatja,

és emlékeztet arra, hogy továbbra is küzdeni kell a méltányosságért, az egyenlőségért és a jogállamiságért.

Ezek is érdekelhetik

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Székelyhon

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Székelyhon

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Székely Sport

Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Krónika

Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 13., hétfő

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál

Hatalmas robajjal csapódott be egy tömbház bejáratába egy személyautó szombaton este Csíkszeredában, a Tető utcában. Fotókat kaptunk, amelyek az becsapódás után nem sokkal készültek.

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
2026. április 13., hétfő

A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog - jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt.

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása
Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a következő időszak legfontosabb feladata az ország egységének helyreállítása
2026. április 13., hétfő

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált Magyar Péter választási győzelméhez a magyar országgyűlési választásokon.

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Kelemen Hunor is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál

Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
2026. április 13., hétfő

Tisza-kétharmad: így néz ki a parlamenti patkó az eredmények több mint 98 százalékos feldolgozottságánál
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: megcsináltuk!

A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon, sőt nagyon nagyon – jelentette ki a Tisza Párt elnöke vasárnap este Budapesten.

Magyar Péter: megcsináltuk!
Magyar Péter: megcsináltuk!
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: megcsináltuk!
2026. április 12., vasárnap

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről

A párt gyenge teljesítménye miatt az országgyűlési választáson, lemondott a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára.

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
2026. április 12., vasárnap

Lemondott Dobrev Klára a DK éléről
2026. április 12., vasárnap

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”

Elismerte a Fidesz vereségét az eredményvárón tartott beszédében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az országgyűlési választások eredményének tükrében. A határon túlról érkező támogatást megköszönte.

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
2026. április 12., vasárnap

Orbán Viktor: „üzenjük a határon túlra, hogy ránk a jövőben is számíthattok”
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez

A választási eredmények több mint ötven százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Tisza nyerte a magyarországi országgyűlési választást.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter szerint Orbán Viktor gratulált a Tisza győzelméhez
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz

A demokrácia ünnepeként értekelte Magyar Péter a magyarországi országgyűlési választási rekordrészvételt.

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
2026. április 12., vasárnap

Magyar Péter: ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz
