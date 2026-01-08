Hirdetés

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton. Székelyhon 2026. január 08., 11:422026. január 08., 11:42 2026. január 08., 11:482026. január 08., 11:48

Fotó: Bálint István

Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.

Kollégánk jelzése és fotói tanúsága szerint az utat hó borítja,

a haladás sok szakaszon nehézkes, Homoródfürdőnél pedig egy kamion is elakadt a téli útviszonyok miatt.

Az útkarbantartó munkatársai hókotrókkal járják az útszakaszt, hogy járhatóvá tegyék, az autósok pedig óvatosan haladnak.

Aki most indulna útnak annak azt ajánljuk, előtte tájékozódjon az útviszonyokról. Mint arról beszámoltunk: az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzése szerint havazás várható a következő napokban Székelyföld nagyrészén, ugyanakkor

a szél is felélénkül, így hófúvásokkal is számolni kell, melyek jelentősen csökkentik a látótávolságot.

