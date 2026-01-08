Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél

Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Fotó: Bálint István
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Kollégánk jelzése és fotói tanúsága szerint az utat hó borítja,
Az útkarbantartó munkatársai hókotrókkal járják az útszakaszt, hogy járhatóvá tegyék, az autósok pedig óvatosan haladnak.
Fotó: Bálint István
Aki most indulna útnak annak azt ajánljuk, előtte tájékozódjon az útviszonyokról.
Mint arról beszámoltunk: az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzése szerint havazás várható a következő napokban Székelyföld nagyrészén, ugyanakkor
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A székelyföldi megyékre sárga jelzésű riasztást adtak ki, amely január 8-án, a 10 és 23 óra között időszakra vonatkozik. Kovászna megye délkeleti részére narancssárga riasztás érvényes.
Fotó: Bálint István
Fotó: Bálint István
Fotó: Bálint István
Fotó: Bálint István
Fotó: Bálint István
