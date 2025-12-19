Bíró Barna Botond: nehéz év volt és nehéz év következik

Újra kell gondolni Hargita megye helyközi buszjáratait. Egy fejlesztési társulás létrehozása segíthet. Ez is egyike a jövőbeli feladatoknak Hargita megyében

A parajdi sóbánya katasztrófájáról, a távolsági buszjáratok működtetésének újragondolásáról, a megyei hulladékgazdálkodásról esett szó többek között a Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnökével való év végi beszélgetésen.

Barabás Hajnal 2025. december 19., 20:282025. december 19., 20:28

„Az előrejelzések szerint pénzügyi szempontból a legnehezebb év következik Romániában, és ez nem lesz másként Hargita Megye Tanácsa számára sem.

A legnagyobb kihívást a megnyert európai uniós pályázatok önrészének finanszírozása lesz, hogy hogyan fogjuk előteremteni, ezért éles, húsbavágó döntésekre is szükség lehet,

de erős közöséggel, az RMDSZ kormányzati segítségével remélem jól vesszük az akadályokat”– fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki pénteken év végi beszélgetésre hívta a sajtó képviselőit. Hirdetés A kötetlen találkozón nem maradhatott szó nélkül a parajdi sóbánya katasztrófája, amely a megyét ebben az évben a legsúlyosabban érintette. Mint a megyei tanácselnök mondta, Parajd jelenleg is nagyon nehéz helyzetben van, a megyei önkormányzat az év során ott segített, ahol tudott, és számos lakossági fórumot tartottak.

Fotó: Csató Andrea

Felmerült, hogy a Salrom majd a jövőben egy turizmusra alkalmas szelvényt nyit egy új területen, ehhez a beruházáshoz is évek kellenek.

A helyi önkományzathoz tartozó Parajdi Wellnesst szintén súlyosan érintette a lezárás, a létesítményt azzal segítették, hogy 100 ezer lejre belépőjegyet vásároltak, amelyeket részben a helyi turisztikai egységeknek osztottak szét, hogy ezzel is vonzzák a látogatókat, részben pedig turisztikai marketingben használják fel promóciós céllal. A jövőre nézve Bíró Barna Botond elmondta,

nagyberuházás bevonzására van szükség Parajdra,

hogy amit a sóbánya biztosított – az évi 150 ezer–180 ezer látogatót –, pótolni tudják.

Fotó: Csató Andrea

Hulladékgazdálkodás és közlekedés A megyei hulladékgazdálkodás kapcsán érdeklődésünkre Bíró Barna Botond kifejtette, hogy december végéig kellene eindítaniuk program szerint a hulladék begyűjtését és elszállítását a gyergyóremetei lerakóba. A többször meghirdetett közbeszerzésre legutóbb október végéig kellett benyújtaniuk ajánlatot a cégek,

egy kozorcium meg is tette, ennek elbírálása még folyamatban van,

tudtuk meg.

Fotó: Borbély Fanni

Hasonlóan sok alkalommal hirdették meg a megyei távolsági buszjáratok működtetését érintő közbeszerzést, összesen a 49 útvonalat 10 LOT- ra osztva, azonban csak a gyergyói övezetet lefedő járatokra volt jelentkező. A megyei tanácselnök szerint

az egész megyei helyközi járatok helyzetét a nulláról kell újragondolni, hiszen vannak olyan járatok, amelyek nem fenntarthatók,