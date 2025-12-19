Rovatok
Bíró Barna Botond: nehéz év volt és nehéz év következik

Újra kell gondolni Hargita megye helyközi buszjáratait. Egy fejlesztési társulás létrehozása segíthet. Ez is egyike a jövőbeli feladatoknak Hargita megyében • Fotó: Borbély Fanni

Újra kell gondolni Hargita megye helyközi buszjáratait. Egy fejlesztési társulás létrehozása segíthet. Ez is egyike a jövőbeli feladatoknak Hargita megyében

Fotó: Borbély Fanni

A parajdi sóbánya katasztrófájáról, a távolsági buszjáratok működtetésének újragondolásáról, a megyei hulladékgazdálkodásról esett szó többek között a Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnökével való év végi beszélgetésen.

Barabás Hajnal

2025. december 19., 20:282025. december 19., 20:28

„Az előrejelzések szerint pénzügyi szempontból a legnehezebb év következik Romániában, és ez nem lesz másként Hargita Megye Tanácsa számára sem.

Idézet
A legnagyobb kihívást a megnyert európai uniós pályázatok önrészének finanszírozása lesz, hogy hogyan fogjuk előteremteni, ezért éles, húsbavágó döntésekre is szükség lehet,

de erős közöséggel, az RMDSZ kormányzati segítségével remélem jól vesszük az akadályokat”– fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki pénteken év végi beszélgetésre hívta a sajtó képviselőit.

A kötetlen találkozón nem maradhatott szó nélkül a parajdi sóbánya katasztrófája, amely a megyét ebben az évben a legsúlyosabban érintette. Mint a megyei tanácselnök mondta, Parajd jelenleg is nagyon nehéz helyzetben van, a megyei önkormányzat az év során ott segített, ahol tudott, és számos lakossági fórumot tartottak.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Felmerült, hogy a Salrom majd a jövőben egy turizmusra alkalmas szelvényt nyit egy új területen, ehhez a beruházáshoz is évek kellenek.

A helyi önkományzathoz tartozó Parajdi Wellnesst szintén súlyosan érintette a lezárás, a létesítményt azzal segítették, hogy 100 ezer lejre belépőjegyet vásároltak, amelyeket részben a helyi turisztikai egységeknek osztottak szét, hogy ezzel is vonzzák a látogatókat, részben pedig turisztikai marketingben használják fel promóciós céllal.

A jövőre nézve Bíró Barna Botond elmondta,

nagyberuházás bevonzására van szükség Parajdra,

hogy amit a sóbánya biztosított – az évi 150 ezer–180 ezer látogatót –, pótolni tudják.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Hulladékgazdálkodás és közlekedés

A megyei hulladékgazdálkodás kapcsán érdeklődésünkre Bíró Barna Botond kifejtette, hogy december végéig kellene eindítaniuk program szerint a hulladék begyűjtését és elszállítását a gyergyóremetei lerakóba. A többször meghirdetett közbeszerzésre legutóbb október végéig kellett benyújtaniuk ajánlatot a cégek,

egy kozorcium meg is tette, ennek elbírálása még folyamatban van,

tudtuk meg.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hasonlóan sok alkalommal hirdették meg a megyei távolsági buszjáratok működtetését érintő közbeszerzést, összesen a 49 útvonalat 10 LOT- ra osztva, azonban csak a gyergyói övezetet lefedő járatokra volt jelentkező.

A megyei tanácselnök szerint

az egész megyei helyközi járatok helyzetét a nulláról kell újragondolni, hiszen vannak olyan járatok, amelyek nem fenntarthatók,

főleg Csíkszéken és Udvarhelyszéken. „Jövőben le kell ülnünk a polgármesterekkel és megbeszéljük, hogy a tömegközlekedést biztosító fejlesztési társulást hozzanak létre (ADI Transport), amely a kistelepülések kiszolgálását tudná kompenzálni” – magyarázta a megyei tanácselnök. Hozzátette, ehhez a rendszerhez kell kapcsolni a Csíkszereda és Székelyudvarhely vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos buszjáratokat is, amelyeket európai uniós pályázatból valósítanak meg a városok.

korábban írtuk

Megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya
Megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya

A normálisnak a százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe. Már a látogatói szintről is kimentették, amit lehetett.

korábban írtuk

Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye
Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye

Három közbeszerzési eljárás sem hozott eredményt a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatása számára, így egyelőre nem lehet tudni, mikor kezdődhet el ez a tevékenység.

korábban írtuk

Elfogadták a várva várt új buszmenetrendet Hargita megyében
Elfogadták a várva várt új buszmenetrendet Hargita megyében

Egy buszjáratot megszüntettek, többet összevontak – a megyei tanács hétfői ülésén elfogadták az új távolságibusz-menetrend tevezetét, ami várhatóan jövőtől léphet érvénybe. Ennek egyébként már 2022-ben el kellett volna készülnie.

korábban írtuk

Készülnek az elektromos buszok a csíkszéki tömegközlekedés számára
Készülnek az elektromos buszok a csíkszéki tömegközlekedés számára

Várhatóan jövő nyáron állhatnak forgalomba a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok, amelyek Nagybányán készülnek. A gyártás folyamatban van, közben elektromos töltőállomásokat is kell telepíteni.

Hargita megye
Hirdetés
