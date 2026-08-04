Ha a telefonod galériája tele van négylábú vagy tollas kedvencedről készült fotókkal, itt az alkalom, hogy másoknak is megmutasd a legjobbat. Újabb játékkal jelentkezik a Székelyhon.

Székelyhon 2026. augusztus 04., 08:302026. augusztus 04., 08:30

Augusztus 4. és 18. között a Székelyhon új fotójátéka, a Házi kedvencek reflektorfényben minden állatbarátnak lehetőséget kínál arra, hogy kedvencével együtt versenybe szálljon a szavazatokért és az értékes nyereményekért. Mondjuk a részleteket és az ajándékokat A részvétel ezúttal is nagyon egyszerű: augusztus 4. és 10. között tölts fel egy fotót házi kedvencedről a foto.szekelyhon.ro oldalra. A nevezési időszak lezárását követően, augusztus 11. és 17. között indul a közönségszavazás, amely során bárki leadhatja voksát a számára legkedvesebb képre. A játék végén a 11 legtöbb szavazatot összegyűjtő fotó feltöltője értékes díjakkal gazdagodik. Az OLT PART Pet Friendly Fesztivál jóvoltából különleges nyeremények várják a legsikeresebb résztvevőket: három Good Dog kártya tanfolyam, összesen 1800 lej értékben (600 lej/db); három Kangoo Jumps oktatói tanfolyam oklevéllel, összesen 1513 euró értékben (510 euró/db); egy eredeti Kangoo Jumps KJ-XR3 (X-Rebound) cipő, 1305 lej értékben. Egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvány is keresi gazdáját, amelyet a Gránit Bank ajánlott fel. A nyeremények sorát a Henrietta bolt három darab, egyenként 150 lejes vásárlási utalványa teszi teljessé.

Ne hagyd, hogy kedvenced csak a családi albumban legyen sztár.