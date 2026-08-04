Fotó: Székelyhon
Ha a telefonod galériája tele van négylábú vagy tollas kedvencedről készült fotókkal, itt az alkalom, hogy másoknak is megmutasd a legjobbat. Újabb játékkal jelentkezik a Székelyhon.
Augusztus 4. és 18. között a Székelyhon új fotójátéka, a Házi kedvencek reflektorfényben minden állatbarátnak lehetőséget kínál arra, hogy kedvencével együtt versenybe szálljon a szavazatokért és az értékes nyereményekért.
A részvétel ezúttal is nagyon egyszerű: augusztus 4. és 10. között tölts fel egy fotót házi kedvencedről a foto.szekelyhon.ro oldalra. A nevezési időszak lezárását követően, augusztus 11. és 17. között indul a közönségszavazás, amely során bárki leadhatja voksát a számára legkedvesebb képre. A játék végén a 11 legtöbb szavazatot összegyűjtő fotó feltöltője értékes díjakkal gazdagodik.
Az OLT PART Pet Friendly Fesztivál jóvoltából különleges nyeremények várják a legsikeresebb résztvevőket: három Good Dog kártya tanfolyam, összesen 1800 lej értékben (600 lej/db); három Kangoo Jumps oktatói tanfolyam oklevéllel, összesen 1513 euró értékben (510 euró/db); egy eredeti Kangoo Jumps KJ-XR3 (X-Rebound) cipő, 1305 lej értékben.
Egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvány is keresi gazdáját, amelyet a Gránit Bank ajánlott fel.
A nyeremények sorát a Henrietta bolt három darab, egyenként 150 lejes vásárlási utalványa teszi teljessé.
Válaszd ki a legkedvesebb fotót, töltsd fel a foto.szekelyhon.ro oldalra, gyűjtsd a szavazatokat, és ünnepelj együtt négylábú társaddal az augusztus 18-i eredményhirdetésen.
A játék szabályzata itt érhető el.
OLT PART Pet Friendly Fesztivál
Az Olt Part Fesztivál egy olyan családi és kutyabarát rendezvény, ahol a természet, a közösség és a minőségi kikapcsolódás találkozik. Célunk, hogy élményeket teremtsünk minden generációnak, legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról vagy négylábú kedvenceikről. A One Big Jump és a Good Dog Card programoknak köszönhetően a fesztivál a felelős állattartást, a közösségi szemléletet és egy valóban Pet Friendly városi kultúrát is népszerűsíti. A látogatókat koncertek, workshopok, családi programok, kutyás bemutatók, gasztronómiai élmények és számos kreatív aktivitás várja egy különleges folyóparti környezetben. Hiszünk abban, hogy egy fesztivál akkor igazán jó, ha mindenki otthon érezheti magát rajta – a család legkisebb tagjai, a baráti társaságok és természetesen a kutyák is.
OLT PART – Köss ki nálunk! Egy fesztivál, ahol a természet, a kultúra és a közösség valóban összeér.
Henrietta fehérneműbolt
Több mint negyed évszázada része Csíkszereda mindennapjainak a Henrietta fehérneműbolt. A Piac utca 7. szám alatti üzletben fehérneműk, ruházati cikkek, pizsamák és fürdőruhák közül válogathatsz. A kínálatot elsősorban márkás, magas minőségű, nagyrészt hazai gyártású termékek alkotják, amelyek nemcsak szépek és kényelmesek, hanem tartósak is. A változatos kínálatnak köszönhetően ráadásul minden korosztály könnyedén kiválaszthatja a hozzá leginkább illő darabokat. Látogass el a Henrietta fehérneműboltba, és találd meg új kedvenceidet!
Gránit Bank
„A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál.
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