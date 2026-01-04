Mindhárom székelyföldi megyében nőtt a cégmegszüntetések száma 2025-ben

A cégtörlések száma mindhárom megyében csökkent 2025-ben. Az országos trend ennek az ellenkezője. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay.com
Hargita, Maros és Kovászna megyében is több vállalkozás tevékenységét szüntetették meg 2025-ben, mint egy évvel korábban. Két megyében a cégtevékenység felfüggesztésének a mutatója is nőtt, a cégtörlések száma viszont mindhárom megyében csökkent.
A cégmegszüntetések vagy a tevékenység átmeneti szüneteltetése szempontjából a korábbinál rosszabb évet zár a három székelyföldi megye – de az országos trend is hasonló – 2025-ben. Az Országos Cégbíróság ugyan még nem dolgozta fel a decemberi adatokat, de
A cégfelfüggesztések száma a legalacsonyabb mindhárom megyében. Ezt a lehetőséget akkor választják a vállalkozások működtetői, amikor
A felszámolás már a vállalkozás végleges megszüntetéséhez vezető folyamat kezdete, ami a végelszámolást és a cégbezáráshoz szükséges egyéb teendők elvégzését követően a cégtörléssel zárul.
Így tehát a felszámolások és a cégtörlések száma összefügg – a felszámolás alatt álló cégek előbb-utóbb törölt cégekké válnak.
Hargita megyében 2025 elejétől november végéig 287 vállalkozásnak függesztették fel a tevékenységét, miközben 2024 azonos időszakában 254 volt ez a szám. Maros megyében enyhébb volt a növekedés, 454 cégnek függesztették fel a tevékenységét, szemben az egy évvel korábbi 433-mal. Kovászna megyében 117 ilyen cég volt 2025 november végéig, ami öttel kevesebb a 2024-es 123-hoz képest.
Fotó: Freepik
A megszüntetések, tehát a cégfelszámolások megkezdésének száma Maros megyében megugrott 2025-ben:
E tekintetben Kovászna megyében is növekedés tapasztalható: 298 cég került hasonló helyzetbe 2025-ben, az egy évvel korábbi 215-höz képest. Hargita megyében viszont csak eggyel nőtt ez a szám: 2025 novemberéig 379 vállalkozás megszüntetését kezdeményezték a megyében, a 2024 azonos időszakában feljegyzett 378-hoz képest.
A cégtörlések száma viszont mindhárom megyében csökkent 2025-ben – derül ki az Országos Cégbíróság adataiból.
Fotó: Freepik
Maros megyében 1797-ről 1752-re csökkent ez a szám, Kovászna megyében pedig 615-ről 604-re. Az országos trend viszont enyhe növekedést mutat:
Országszerte a megszüntetések száma nőtt leginkább 2025-ben, ami azt valószínűsíti, hogy ez a növekedés az elkövetkező időszakban a cégtörlések számában is megjelenik: 2025 elejétől novemberig 51 805 vállalkozást szüntettek meg az országban, miközben 2024 azonos időszakában csak 41 039-et.
