Mindhárom székelyföldi megyében nőtt a cégmegszüntetések száma 2025-ben

A cégtörlések száma mindhárom megyében csökkent 2025-ben. Az országos trend ennek az ellenkezője. Képünk illusztráció

Hargita, Maros és Kovászna megyében is több vállalkozás tevékenységét szüntetették meg 2025-ben, mint egy évvel korábban. Két megyében a cégtevékenység felfüggesztésének a mutatója is nőtt, a cégtörlések száma viszont mindhárom megyében csökkent.

Széchely István 2026. január 04., 08:592026. január 04., 08:59

A cégmegszüntetések vagy a tevékenység átmeneti szüneteltetése szempontjából a korábbinál rosszabb évet zár a három székelyföldi megye – de az országos trend is hasonló – 2025-ben. Az Országos Cégbíróság ugyan még nem dolgozta fel a decemberi adatokat, de

a 2025 januárjától november végéig tartó időszakra vonatkozó számok azt mutatják, hogy Hargita, Maros és Kovászna megyében is növekedett a bezárt vállalkozások száma.

A cégfelfüggesztések száma a legalacsonyabb mindhárom megyében. Ezt a lehetőséget akkor választják a vállalkozások működtetői, amikor

nem megszüntetni akarják a céget, hanem csak átmenetileg – legfeljebb 3 évig – szüneteltetnék a tevékenységét.

A felszámolás már a vállalkozás végleges megszüntetéséhez vezető folyamat kezdete, ami a végelszámolást és a cégbezáráshoz szükséges egyéb teendők elvégzését követően a cégtörléssel zárul. Így tehát a felszámolások és a cégtörlések száma összefügg – a felszámolás alatt álló cégek előbb-utóbb törölt cégekké válnak.

A három megye közül Hargita megyében növekedett leginkább a cégfelfüggesztések száma, Maros megye a második a sorban, Kovászna megyében pedig nemhogy nem nőtt, hanem enyhén még csökkent is.

Hargita megyében 2025 elejétől november végéig 287 vállalkozásnak függesztették fel a tevékenységét, miközben 2024 azonos időszakában 254 volt ez a szám. Maros megyében enyhébb volt a növekedés, 454 cégnek függesztették fel a tevékenységét, szemben az egy évvel korábbi 433-mal. Kovászna megyében 117 ilyen cég volt 2025 november végéig, ami öttel kevesebb a 2024-es 123-hoz képest.

Fotó: Freepik

Cégmegszüntetésekben Maros megye vezet A megszüntetések, tehát a cégfelszámolások megkezdésének száma Maros megyében megugrott 2025-ben:

november végéig 962 vállalkozásnak a megszüntetését kezdeményezték a megyében, szemben az egy évvel korábbi 750-nel.

E tekintetben Kovászna megyében is növekedés tapasztalható: 298 cég került hasonló helyzetbe 2025-ben, az egy évvel korábbi 215-höz képest. Hargita megyében viszont csak eggyel nőtt ez a szám: 2025 novemberéig 379 vállalkozás megszüntetését kezdeményezték a megyében, a 2024 azonos időszakában feljegyzett 378-hoz képest. Kevesebb cégtörlés mindhárom megyében A cégtörlések száma viszont mindhárom megyében csökkent 2025-ben – derül ki az Országos Cégbíróság adataiból.

A csökkenés Hargita megyében a legjelentősebb: ez a szám 1260 volt 2024 elejétől az év novemberének végéig, és 1026 2025 azonos időszakában.

Fotó: Freepik

Maros megyében 1797-ről 1752-re csökkent ez a szám, Kovászna megyében pedig 615-ről 604-re. Az országos trend viszont enyhe növekedést mutat:

2025 első 11 hónapjában 74 806 cégtörlés történt országszerte, miközben egy évvel korábban 74 409.