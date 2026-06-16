Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés

Fotó: Tuchiluș Alex
Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 15. és július 13. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Június 15–22. között a hőmérsékleti értékek a keleti régiókban kissé elmaradnak az időszakra jellemző átlagtól, az ország többi részén azonban általában a megszokott értékek körül alakulnak. A csapadékmennyiség országszerte az átlag alatt marad, különösen a hegyvidéki térségekben.
Június 22–29. között az átlaghőmérsékletek a nyugati, délnyugati és középső régiókban kissé meghaladják a normális értékeket, máshol pedig közel lesznek az időszakra jellemző átlaghoz. A csapadék mennyisége a nyugati, északi és középső országrészekben az átlag alatt marad, míg máshol általában a megszokott szinten alakul.
Június 29. és július 6. között az átlagos léghőmérséklet az ország legtöbb régiójában meghaladja az erre az időszakra jellemző értékeket, a legjelentősebb pozitív eltérés a nyugati térségekben várható. A csapadékmennyiség országszerte az átlag alatt marad, különösen a Kárpátokon belüli régiókban.
Július 6–13. között az átlaghőmérsékletek egész Románia területén meghaladják az időszakra jellemző értékeket, különösen az ország nyugati felében. A csapadék mennyisége a Kárpátokon belüli térségekben az átlag alatt marad, míg az ország többi részén a normális szint közelében alakul.
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