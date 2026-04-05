Mértékkel az ünnepi asztalnál – erre figyeljünk húsvétkor

Az egészséges étkezések titka mind húsvétkor, mind máskor a kiegyensúlyozottság. Fontos, hogy a böjtös időszak után ne terheljük meg hirtelen nagy mennyiségű zsíros, állati eredetű étellel szervezetünket.

Barabás Hajnal 2026. április 05., 15:282026. április 05., 15:28

A böjti időszak után, amikor általában nem fogyasztunk húst, sokan esnek abba a hibába, hogy hirtelen és nagy mennyiségben térnek vissza a nehezebb, zsírosabb ételekhez. Ez viszont komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára – figyelmeztetett Szász Hunor, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház dietetikusa, hozzátéve, hogy

az ilyen hirtelen váltás nagyon megterheli az emésztést.

Szerinte az a legfontosabb, hogy ne változtassuk meg egyik napról a másikra drasztikusan az étrendünket. Ráadásul a zsíros fogásokat nem ajánlott alkohollal is társítani. A dietetikus szerint a megelőzés a legfontosabb, arra kell törekednünk, nem az utólagos kezelésre. Ennek része az is, hogy már az ünnepek előtt tudatosan készülünk az étkezésekre, és nem vetjük el a sulykot.

Húsvéti asztal: mindenből csak mértékkel

„A kiegyensúlyozottságnak a húsvéti táplálkozáskor is alapelvnek kell lennie” – emelte ki. Mint mondta, nincs gond a húsos, zsíros ételekkel sem, de az ilyenkor az ünnepi asztalra kerülő kalóriadús falatok mellett mindenképp fogyasszunk főtt vagy nyers zöldséget, rostos köretet.

Ideális esetben egy tányéron legalább 30–50 százalékos arányban rostos élelmiszernek kellene lennie, ami segít az emésztésben.

Az ünnepi édességekről sem kell teljesen lemondani, de itt is a mérték számít. „Napi 70–120 gramm sütemény bőven elegendő” – mondta a dietetikus, ami nagyjából egy vastagabb szelet kalácsnak felel meg.

A kiegyensúlyozottság a fontos

Ha mégis túlzásba visszük az evést, vannak táplálék-kiegészítők vagy bizonyos, emésztést serkentő gyógyszerek, de ezeket inkább orvosok írják fel, a dietetikus inkább a megelőzésben látja a megoldást. Úgy véli, a rendszeres mozgás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb segítség, emellett

ajánlott kerülni a puffasztó ételeket,

ajánlott kerülni a puffasztó ételeket,

például a brokkolit, karfiolt, zöldpaszulyt, szemes paszulyt és a szénsavas italokat, tehát mindent, ami puffaszt. „Azoknak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, még jobban oda kell figyelniük arra, mit fogyasztanak" – hangsúlyozta, kiemelve, hogy leggyakrabban a cukorbetegek és a magas vérnyomással élők érintettek.

A cukros, zsíros, füstölt és erősen fűszeres ételek helyett inkább könnyebben emészthető fogásokat érdemes a krónikus betegeknek választani.

A főtt ételek javallottak az olajban sültekkel szemben