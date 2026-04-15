Mentesül a szankciók alól a romániai Lukoil – 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.

Székelyhon 2026. április 15., 09:41

A tárcavezető az Antena 3-nak nyilatkozva elmondta, hogy ez jelentős előrelépés Románia számára, mert a ploiești-i finomító ismét gázolajat, benzint és kerozint állíthat elő a hazai piacra. Közlése szerint

a finomító a romániai termelés 21 százalékát biztosíthatja, és kulcsszerepet játszhat az üzemanyagpiac stabilizálásában.

Ivan hozzátette, hogy így Románia kevésbé szorul majd importra: a belföldi fogyasztás teljes benzinigényét, a gázolajszükséglet több mint 60 százalékát, valamint a teljes kerozinigényt hazai finomítással tudja fedezni. A miniszter szerint a washingtoni döntés az árak szempontjából is fontos, mert mérsékelheti a nemzetközi piaci ingadozások hatását. Emlékeztetett arra, hogy

a Petromidia Năvodari finomító már teljes kapacitással működik, és a Petrotel-Lukoil újraindítása tovább erősítheti az ellátásbiztonságot.

Bogdan Ivan hangsúlyozta, hogy a finomítóba nem orosz kőolaj érkezik majd, hanem más államokból származó nyersolaj, és „egyetlen lej sem jut az Orosz Föderációhoz”. Közlése szerint az energiaügyi minisztérium olyan ellenőrzési mechanizmust dolgozott ki, amely garantálja az Egyesült Államok és az Európai Unió felé is, hogy

a tranzakcióknak nem lesz közük Oroszországhoz.