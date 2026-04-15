Mentesül a szankciók alól a romániai Lukoil – 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.
A tárcavezető az Antena 3-nak nyilatkozva elmondta, hogy ez jelentős előrelépés Románia számára, mert a ploiești-i finomító ismét gázolajat, benzint és kerozint állíthat elő a hazai piacra. Közlése szerint
Ivan hozzátette, hogy így Románia kevésbé szorul majd importra: a belföldi fogyasztás teljes benzinigényét, a gázolajszükséglet több mint 60 százalékát, valamint a teljes kerozinigényt hazai finomítással tudja fedezni.
A miniszter szerint a washingtoni döntés az árak szempontjából is fontos, mert mérsékelheti a nemzetközi piaci ingadozások hatását. Emlékeztetett arra, hogy
Bogdan Ivan hangsúlyozta, hogy a finomítóba nem orosz kőolaj érkezik majd, hanem más államokból származó nyersolaj, és „egyetlen lej sem jut az Orosz Föderációhoz”.
Közlése szerint az energiaügyi minisztérium olyan ellenőrzési mechanizmust dolgozott ki, amely garantálja az Egyesült Államok és az Európai Unió felé is, hogy
A miniszter szerint a Petrotel-Lukoil újraindítása különösen fontos a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli zavarok körülményei között, mert a nyersolaj beszerzése egyszerűbb, mint a késztermékek – például a gázolaj – importja.
Úgy vélekedett, hogy ez az elmúlt hetek egyik legfontosabb híre Románia energiaellátása szempontjából.
