Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Fotó: Csíki Trans/Facebook

Fotó: Csíki Trans/Facebook

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

Székelyhon

2026. április 17., 12:05

2026. április 17., 12:07

Gyors helyzetfelismerésének köszönhetően segített egy vészhelyzet elhárításában a Csíki Trans sofőrje. László Albert szolgálat közben észlelte, hogy egy csíksomlyói lakóház kéménye kigyulladt.

A sofőr megkérte az utasokat, hogy legyenek türelemmel, majd odasietett a házhoz,

figyelmeztette a bent tartózkodókat, és segítséget hívott.

A helyszínt addig nem hagyta el, amíg a tűzoltók meg nem érkeztek, ezt követően folytatta útját.

Mint kiderült, László Albert önkéntes tűzoltó is, így pontosan tudta, hogyan kell eljárni hasonló helyzetben – számolnak be az esetről a Csíki Trans közösségi oldalán.

Csíkszék Csíkszereda Tűzeset
A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

2026. április 14., kedd

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

2026. április 12., vasárnap

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

2026. április 12., vasárnap

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

