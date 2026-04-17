Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

A sofőr megkérte az utasokat, hogy legyenek türelemmel, majd odasietett a házhoz,

Gyors helyzetfelismerésének köszönhetően segített egy vészhelyzet elhárításában a Csíki Trans sofőrje. László Albert szolgálat közben észlelte, hogy egy csíksomlyói lakóház kéménye kigyulladt.

A helyszínt addig nem hagyta el, amíg a tűzoltók meg nem érkeztek, ezt követően folytatta útját.

Mint kiderült, László Albert önkéntes tűzoltó is, így pontosan tudta, hogyan kell eljárni hasonló helyzetben – számolnak be az esetről a Csíki Trans közösségi oldalán.