Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

A tűzoltóság egységei egy bevetési járművel valamint egy SMURD-mentővel szálltak ki a helyszínre, a mentéshez ugyanakkor csatlakoznak a csíkfalvi önkéntes tűzoltók, valamint az áramszolgáltató beavatkozó csapata is.

A lángokat sikerült megfékezniük a lakóknak, mire a hatóságok a helyszínre érkeztek.

Az eset során senki nem sérült meg, ám a melléképület nyolcvan százaléka leéget a benne lévő javakkal együtt.