Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

Az állami költségvetés tervezetét 319 támogató és 104 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.

A társadalombiztosítási költségvetésről szóló jogszabályjavaslat 314 támogató és 105 ellenszavazatot kapott, 12-en tartózkodtak a voksoláskor.

Mint ismert, a parlament gazdasági és pénzügyi bizottságában szerdán felfüggesztették a vitát a tervezetről, mert a PSD szolidaritási csomagjához nem tudtak forrást rendelni.

Végül csütörtökön, a PSD által összehívott koalíciós ülésen eldöntötték, hogy a bírák által peres úton elnyert összegek kifizetésének 2026-ról 2027-re való áttolásával szabadítottak fel 1,1 milliárd lejt, amiből finanszírozzák a PSD által javasolt támogatási csomagot.

A költségvetés-tervezet cikkelyenkénti vitájára a két ház csütörtök este elkezdődött együttes ülésén került sor, amelyet hajnali 3 órakor felfüggesztettek.