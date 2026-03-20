Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.
2026. március 20., 13:282026. március 20., 13:28
Az állami költségvetés tervezetét 319 támogató és 104 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.
A társadalombiztosítási költségvetésről szóló jogszabályjavaslat 314 támogató és 105 ellenszavazatot kapott, 12-en tartózkodtak a voksoláskor.
Mint ismert, a parlament gazdasági és pénzügyi bizottságában szerdán felfüggesztették a vitát a tervezetről, mert a PSD szolidaritási csomagjához nem tudtak forrást rendelni.
Végül csütörtökön, a PSD által összehívott koalíciós ülésen eldöntötték, hogy a bírák által peres úton elnyert összegek kifizetésének 2026-ról 2027-re való áttolásával szabadítottak fel 1,1 milliárd lejt, amiből finanszírozzák a PSD által javasolt támogatási csomagot.
A költségvetés-tervezet cikkelyenkénti vitájára a két ház csütörtök este elkezdődött együttes ülésén került sor, amelyet hajnali 3 órakor felfüggesztettek.
Ezen elfogadtak két módosító javaslatot, amelyeket korábban a költségvetési szakbizottságok elutasították.
A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a költségvetés tervezetét, amely 1 százalékos gazdasági növekedéssel,
Romániának van elfogadott költségvetése, „minden hibájával együtt” – jelentette ki a költségvetésről tartott csütörtöki parlamenti szavazás után a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu.
A politikus megköszönte a kormánypárti és ellenzéki frakciók munkáját, felidézve, hogy a költségvetés elfogadása jelentős erőfeszítést igényelt, a viták pedig hajnalig tartottak. Hozzátette, hogy
Emlékeztetett arra, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már javasolt megoldásokat a drágulás megfékezésére, és rövid időn belül konkrét intézkedésekre is számít.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadja az alkotmánybíróságon az idei állami költségvetés tervezetét – jelentette be pénteken George Simion pártelnök.
A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.
Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.
Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.
A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.
Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.
Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.
Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.
Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.
Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.
