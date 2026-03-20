Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

Székelyhon

2026. március 20., 13:28

2026. március 20., 14:242026. március 20., 14:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az állami költségvetés tervezetét 319 támogató és 104 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.

A társadalombiztosítási költségvetésről szóló jogszabályjavaslat 314 támogató és 105 ellenszavazatot kapott, 12-en tartózkodtak a voksoláskor.

Mint ismert, a parlament gazdasági és pénzügyi bizottságában szerdán felfüggesztették a vitát a tervezetről, mert a PSD szolidaritási csomagjához nem tudtak forrást rendelni.

Végül csütörtökön, a PSD által összehívott koalíciós ülésen eldöntötték, hogy a bírák által peres úton elnyert összegek kifizetésének 2026-ról 2027-re való áttolásával szabadítottak fel 1,1 milliárd lejt, amiből finanszírozzák a PSD által javasolt támogatási csomagot.

Hirdetés

A költségvetés-tervezet cikkelyenkénti vitájára a két ház csütörtök este elkezdődött együttes ülésén került sor, amelyet hajnali 3 órakor felfüggesztettek.

Pénteken 10 órától a jogszabályjavaslat függelékei, illetve a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének megvitatásával folytatódott a képviselőház és a szenátus együttes ülése.

Ezen elfogadtak két módosító javaslatot, amelyeket korábban a költségvetési szakbizottságok elutasították.

A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a költségvetés tervezetét, amely 1 százalékos gazdasági növekedéssel,

135,684 milliárd lejes (GDP-arányosan 6,2 százalékos) költségvetési hiánnyal és 6,5 százalékos éves inflációval számol.

Grindeanu: van költségvetés annak minden hibájával együtt

Romániának van elfogadott költségvetése, „minden hibájával együtt” – jelentette ki a költségvetésről tartott csütörtöki parlamenti szavazás után a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu.

A politikus megköszönte a kormánypárti és ellenzéki frakciók munkáját, felidézve, hogy a költségvetés elfogadása jelentős erőfeszítést igényelt, a viták pedig hajnalig tartottak. Hozzátette, hogy

a kormánynak a következő időszakban az üzemanyagárak alakulására kell összpontosítania.

Emlékeztetett arra, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már javasolt megoldásokat a drágulás megfékezésére, és rövid időn belül konkrét intézkedésekre is számít.

Az AUR az alkotmánybíróságon támad

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadja az alkotmánybíróságon az idei állami költségvetés tervezetét – jelentette be pénteken George Simion pártelnök.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében

A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van

Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!