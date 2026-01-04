Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.

A tárcavezető ezzel a konstancai megyei sürgősségi kórház menedzserének arra a nyilatkozatára reagált, amely szerint bizonyos osztályokon az orvosok több mint 70 százaléka fel van mentve az ügyeletek teljesítése alól – írja az Agerpres.

Facebook-bejegyzésében a tárcavezető leszögezte, minden közösségben vannak emberek, akik valamilyen egészségi okokból képtelenek bizonyos feladatok ellátására,