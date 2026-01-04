Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter

Fotó: 123RF
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.
A tárcavezető ezzel a konstancai megyei sürgősségi kórház menedzserének arra a nyilatkozatára reagált, amely szerint bizonyos osztályokon az orvosok több mint 70 százaléka fel van mentve az ügyeletek teljesítése alól – írja az Agerpres.
Facebook-bejegyzésében a tárcavezető leszögezte, minden közösségben vannak emberek, akik valamilyen egészségi okokból képtelenek bizonyos feladatok ellátására,
„Nem tudom elfogadni az olyan eseteket, amikor a korlátozások csak az állami szektorban érvényesek, a magánszektorban végzett tevékenységre nem. Nem lehet, hogy csak akkor van isiászod, amikor az állami kórházban kell dolgoznod, máshol gond nélkül tudod végezni a munkádat” – fogalmazott a miniszter.
Bejegyzésében Rogobete kitért arra is, hogy
A tervek szerint több típusú ügyeleti szolgálatot vezetnek be, amelyekért felelősség és megterhelés alapján differenciált munkadíj jár majd. Emellett a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetek képviselőivel mérlegelik a 12 órás ügyelet bevezetésének lehetőségét is.
Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.
A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.
Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
