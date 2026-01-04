Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megreformálná a kórházi ügyeleti rendszert az egészségügyi miniszter

• Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét a konstancai megyei kórházhoz, és kérni fogja a foglalkozás-egészségügyi bizottságtól az orvosi ügyelet teljesítése alóli felmentések felülvizsgálatát.

Székelyhon

2026. január 04., 18:542026. január 04., 18:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető ezzel a konstancai megyei sürgősségi kórház menedzserének arra a nyilatkozatára reagált, amely szerint bizonyos osztályokon az orvosok több mint 70 százaléka fel van mentve az ügyeletek teljesítése alól – írja az Agerpres.

Facebook-bejegyzésében a tárcavezető leszögezte, minden közösségben vannak emberek, akik valamilyen egészségi okokból képtelenek bizonyos feladatok ellátására,

a 70 százalékot meghaladó arány azonban szerinte a helyzet „elfajulását” jelzi.

„Nem tudom elfogadni az olyan eseteket, amikor a korlátozások csak az állami szektorban érvényesek, a magánszektorban végzett tevékenységre nem. Nem lehet, hogy csak akkor van isiászod, amikor az állami kórházban kell dolgoznod, máshol gond nélkül tudod végezni a munkádat” – fogalmazott a miniszter.

Hirdetés

Bejegyzésében Rogobete kitért arra is, hogy

idén megreformálják az ügyeleti rendszert.

A tervek szerint több típusú ügyeleti szolgálatot vezetnek be, amelyekért felelősség és megterhelés alapján differenciált munkadíj jár majd. Emellett a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetek képviselőivel mérlegelik a 12 órás ügyelet bevezetésének lehetőségét is.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
Téli sportok, spanyol és olasz foci, DEAC–GYHK – vasárnap a tévében
Bolojan a venezuelai eseményekről: Románia az EU-val megegyező álláspontot fog képviselni
Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Székelyhon

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
Székelyhon

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
Téli sportok, spanyol és olasz foci, DEAC–GYHK – vasárnap a tévében
Székely Sport

Téli sportok, spanyol és olasz foci, DEAC–GYHK – vasárnap a tévében
Bolojan a venezuelai eseményekről: Románia az EU-val megegyező álláspontot fog képviselni
Krónika

Bolojan a venezuelai eseményekről: Románia az EU-val megegyező álláspontot fog képviselni
Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
Székely Sport

Vezeti kategóriáját a Dakar Rali első szakasza után Gyenes Emánuel
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Nőileg

Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés

Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
2026. január 04., vasárnap

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
2026. január 04., vasárnap

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz zenekar alapító dobosa
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér

Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
Hirdetés
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval

A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült

Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában

A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!