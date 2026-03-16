A megyei út mentén vezetik el a csöveket

A végéhez közeledik annak az ivóvízrendszernek a kiépítése, amellyel a székelyudvarhelyi hálózatra csatlakoztathatják az árvátfalvi háztartásokat. Ezzel megoldódik a több mint egy évtizede vitákat szülő ivóvízhiány a településen.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 16., 12:172026. március 16., 12:17

Folyamatos probléma volt az elmúlt években a száraz időszakokban felmerülő ivóvízhiány Árvátfalván, hiszen

míg a lakók egy része a kertjét is locsolhatta, mások hiába nyitották meg a csapokat.

A helyzet számos vitát okozott az emberek között, akik több mint tíz éve várják, hogy a helyi rendszert rácsatlakoztassák végre a székelyudvarhelyi ivóvízhálózatra. Az elképzeléstől a kivitelezésig A helyi problémákat mérlegelve Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere felvette a kapcsolatot a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltatóval, majd terveket készíttetett a projekt megvalósítására. Mint kiderült,

a székelyudvarhelyi hálózatra való csatlakozáshoz egy víztartályt kellett építeni, továbbá három kilométernyi vezetéket a földbe helyezni, és szivattyúházakra is szükség volt.

Fotó: Olti Angyalka

Ezek megvalósítása nem kevés pénzébe került volna a községnek, ezért pályázatot adtak le az országos Anghel Saligny programban. Így 3,2 millió lejes támogatást nyertek a megvalósításra. Noha a pénz így már elméletileg megvolt, a gyakorlatban azonban számos bürokratikus munkát kellett elvégezni, amire nekiláthattak a kivitelezésnek. Elhúzódott a finanszírozási szerződés aláírása, valamint megfelelő építkezési vállalat kiválasztása érdekében szervezett közbeszerzési eljárás is. Végül

tavaly nyáron kezdődött el a megvalósítás, amit 2,2 millió lejért vállat el a kiválasztott kivitelező.

Tavasszal befejezik Zsombori Levente a Székelyhonnak elmondta, tavaly nem utalta a beígért pénzt a fejlesztési minisztérium, ők viszont saját költségvetésükből 1,3 millió lejt biztosítottak a kivitelezőnek. Ezt az összeget most visszaigénylik a tárcától.

Fotó: Olti Angyalka

A megkezdett kivitelezés jól haladt, hiszen

mostanra megépült a víztározó alapja, amelyet be is kerítettek, ugyanakkor hamarosan a rendszer gerincvezetékei is teljesen a földbe kerülnek.

Az elöljáró úgy számol, hogy tavasszal befejeződik a munka, ezt követően pedig a lakók csatlakozhatnak a hálózatra. A Harvíz Rt. beleegyezett abba, hogy ő fogja üzemeltetni az új rendszert, a végleges szerződést viszont csak az építkezés befejeztével köthetik meg. A polgármester mindemellett arról is beszélt, hogy már elkészítették az előtanulmányt az székelylengyelfalvi ivó- és szennyvízhálózat kiépítéséhez is. Ha lesz megfelelő pályázat, akkor támogatást fognak igényelni ennek a megvalósítására is.