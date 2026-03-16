Megoldódik az ivóvízhiány okozta kellemetlenség Árvátfalván

A megyei út mentén vezetik el a csöveket

A megyei út mentén vezetik el a csöveket

Fotó: Olti Angyalka

A végéhez közeledik annak az ivóvízrendszernek a kiépítése, amellyel a székelyudvarhelyi hálózatra csatlakoztathatják az árvátfalvi háztartásokat. Ezzel megoldódik a több mint egy évtizede vitákat szülő ivóvízhiány a településen.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 16., 12:172026. március 16., 12:17

Folyamatos probléma volt az elmúlt években a száraz időszakokban felmerülő ivóvízhiány Árvátfalván, hiszen

míg a lakók egy része a kertjét is locsolhatta, mások hiába nyitották meg a csapokat.

A helyzet számos vitát okozott az emberek között, akik több mint tíz éve várják, hogy a helyi rendszert rácsatlakoztassák végre a székelyudvarhelyi ivóvízhálózatra.

Az elképzeléstől a kivitelezésig

A helyi problémákat mérlegelve Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere felvette a kapcsolatot a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltatóval, majd terveket készíttetett a projekt megvalósítására. Mint kiderült,

a székelyudvarhelyi hálózatra való csatlakozáshoz egy víztartályt kellett építeni, továbbá három kilométernyi vezetéket a földbe helyezni, és szivattyúházakra is szükség volt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ezek megvalósítása nem kevés pénzébe került volna a községnek, ezért pályázatot adtak le az országos Anghel Saligny programban. Így 3,2 millió lejes támogatást nyertek a megvalósításra.

Hirdetés

Noha a pénz így már elméletileg megvolt, a gyakorlatban azonban számos bürokratikus munkát kellett elvégezni, amire nekiláthattak a kivitelezésnek. Elhúzódott a finanszírozási szerződés aláírása, valamint megfelelő építkezési vállalat kiválasztása érdekében szervezett közbeszerzési eljárás is. Végül

tavaly nyáron kezdődött el a megvalósítás, amit 2,2 millió lejért vállat el a kiválasztott kivitelező.

Tavasszal befejezik

Zsombori Levente a Székelyhonnak elmondta, tavaly nem utalta a beígért pénzt a fejlesztési minisztérium, ők viszont saját költségvetésükből 1,3 millió lejt biztosítottak a kivitelezőnek. Ezt az összeget most visszaigénylik a tárcától.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A megkezdett kivitelezés jól haladt, hiszen

mostanra megépült a víztározó alapja, amelyet be is kerítettek, ugyanakkor hamarosan a rendszer gerincvezetékei is teljesen a földbe kerülnek.

Az elöljáró úgy számol, hogy tavasszal befejeződik a munka, ezt követően pedig a lakók csatlakozhatnak a hálózatra. A Harvíz Rt. beleegyezett abba, hogy ő fogja üzemeltetni az új rendszert, a végleges szerződést viszont csak az építkezés befejeztével köthetik meg.

A polgármester mindemellett arról is beszélt, hogy már elkészítették az előtanulmányt az székelylengyelfalvi ivó- és szennyvízhálózat kiépítéséhez is. Ha lesz megfelelő pályázat, akkor támogatást fognak igényelni ennek a megvalósítására is.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája
Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája
2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája
Hirdetés
2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája
Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája
2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája
2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint
Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint
2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint
Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn
Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn
2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn
2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett
Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett
2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett
2026. március 16., hétfő

Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.

Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől
Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől
2026. március 16., hétfő

Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől
Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk

Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk
Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk
2026. március 15., vasárnap

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk
2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én
Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én
2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én
Hirdetés
