Meglepően sokan fűtenek árammal a fűtéspótlék-adatok alapján

A elektromos árammal vagy gázzal fűtők, valamint a távfűtést használók közül 1638-an igényeltek fűtéspótlékot a hideg időszak első hónapjára Hargita megyében

A távfűtést használó, vagy gázzal, elektromos árammal fűtő, alacsony jövedelmű jogosultak közül utóbbiak kaptak a legnagyobb értékben fűtéspótlékot Hargita megyében. Az adatok arra is utalnak, hogy kevés háztartás maradt a távfűtési rendszereken.

Széchely István 2025. december 24., 08:002025. december 24., 08:00

Messze meghaladja az elektromos árammal fűtő, támogatásra jogosult családok és egyedülálló személyek áramfogyasztására biztosított fűtéspótlékok összértéke a gázfogyasztásra és távfűtésre jóváhagyott támogatások értékét, derül ki a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség adataiból. Tűzifára érkezik a legtöbb igénylés Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a tűzifa költségeire vonatkozó támogatásigénylések teszik ki a legnagyobb hányadát az ilyen jellegű kérelmeknek: a november 20-i határidőig a megyéből összesen 9390 igénylés érkezett be az ügynökséghez a fával fűtők részéről.

A téli tüzelő beszerzésére 9 907 040 lej támogatást kaptak a jogosultak, amihez még hozzáadódott 160 000 lej kiegészítés 7981 igénylő részére.

Az egymillió lejt meghaladó összérték messze több a gázra, elektromos áramra és távfűtésre biztosított fűtéspótlékok együttes értékénél, de ennek az is oka, hogy a tűzifa esetében a tél elején kifizetik a teljes idényre járó támogatást, a többi kategória esetében viszont ez havonta történik. Távfűtés, gáz és elektromos áram A távfűtés, valamint a gázzal és elektromos árammal történő fűtés novemberi költségeire összesen 1638-an igényeltek fűtéspótlékot Hargita megyében a novemberi határidőig, tájékoztatott Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője. A fűtésszezon első hónapjára biztosított támogatások összértéke 39 755 lej, és ennek

több mint a 90 százalékát az elektromos árammal működő fűtésrendszerek fogyasztására igényelték

a jogosultak. Ez 36 820 lejt jelent. Gázfogyasztásra 2603 lejt, távfűtés-költségre pedig 330 lejt kértek összesen. Hirdetés Noha az árammal történő fűtés költségeire biztosított támogatás értéke eleve nagyobb, mint például a gázfogyasztásra biztosított fűtéspótlék, az előbbi összértéke még így is jelentősnek számít.

Az adatok ugyanakkor közvetve azt is tükrözik, hogy kevés Hargita megyei háztartásban használnak már távfűtést,