Meglepően sokan fűtenek árammal a fűtéspótlék-adatok alapján

A elektromos árammal vagy gázzal fűtők, valamint a távfűtést használók közül 1638-an igényeltek fűtéspótlékot a hideg időszak első hónapjára Hargita megyében • Fotó: Erdély Bálint Előd

A elektromos árammal vagy gázzal fűtők, valamint a távfűtést használók közül 1638-an igényeltek fűtéspótlékot a hideg időszak első hónapjára Hargita megyében

Fotó: Erdély Bálint Előd

A távfűtést használó, vagy gázzal, elektromos árammal fűtő, alacsony jövedelmű jogosultak közül utóbbiak kaptak a legnagyobb értékben fűtéspótlékot Hargita megyében. Az adatok arra is utalnak, hogy kevés háztartás maradt a távfűtési rendszereken.

Széchely István

2025. december 24., 08:002025. december 24., 08:00

Messze meghaladja az elektromos árammal fűtő, támogatásra jogosult családok és egyedülálló személyek áramfogyasztására biztosított fűtéspótlékok összértéke a gázfogyasztásra és távfűtésre jóváhagyott támogatások értékét, derül ki a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség adataiból.

Tűzifára érkezik a legtöbb igénylés

Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a tűzifa költségeire vonatkozó támogatásigénylések teszik ki a legnagyobb hányadát az ilyen jellegű kérelmeknek: a november 20-i határidőig a megyéből összesen 9390 igénylés érkezett be az ügynökséghez a fával fűtők részéről.

A téli tüzelő beszerzésére 9 907 040 lej támogatást kaptak a jogosultak, amihez még hozzáadódott 160 000 lej kiegészítés 7981 igénylő részére.

Az egymillió lejt meghaladó összérték messze több a gázra, elektromos áramra és távfűtésre biztosított fűtéspótlékok együttes értékénél, de ennek az is oka, hogy a tűzifa esetében a tél elején kifizetik a teljes idényre járó támogatást, a többi kategória esetében viszont ez havonta történik.

Távfűtés, gáz és elektromos áram

A távfűtés, valamint a gázzal és elektromos árammal történő fűtés novemberi költségeire összesen 1638-an igényeltek fűtéspótlékot Hargita megyében a novemberi határidőig, tájékoztatott Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője.

A fűtésszezon első hónapjára biztosított támogatások összértéke 39 755 lej, és ennek

több mint a 90 százalékát az elektromos árammal működő fűtésrendszerek fogyasztására igényelték

a jogosultak. Ez 36 820 lejt jelent. Gázfogyasztásra 2603 lejt, távfűtés-költségre pedig 330 lejt kértek összesen.

Noha az árammal történő fűtés költségeire biztosított támogatás értéke eleve nagyobb, mint például a gázfogyasztásra biztosított fűtéspótlék, az előbbi összértéke még így is jelentősnek számít.

Az adatok ugyanakkor közvetve azt is tükrözik, hogy kevés Hargita megyei háztartásban használnak már távfűtést,

azaz kevés lakás maradt a távhőrendszeren a megye városaiban.

Mutatjuk a havi fűtéspótlék referenciaértékét

A vonatkozó törvény értelmében a havi fűtéspótlék referenciaértéke:

  • tűzifára 320 lej,

  • földgázra 250 lej,

  • elektromos áramra 500 lej,

  • a távfűtés esetében pedig az átlagfogyasztás alapján határozzák meg ezt az értéket a hőenergia helyi, lakossági árával számolva.

Attól függően, hogy mennyire alacsony az egy főre jutó jövedelmük, a fűtéspótlékot igénylő családok vagy egyedülálló személyek 10-től 100 százalékig terjedő támogatást kaphatnak fűtésköltségeikre. Az érintettek a novemberi határidő után is benyújthatják igénylésüket, de ekkor visszamenőleg már nem kapják meg a pótlékot, csak a fűtési idényből hátra maradt időszakra.

Hirdetés
