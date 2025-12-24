Meglepően sokan fűtenek árammal a fűtéspótlék-adatok alapján

A elektromos árammal vagy gázzal fűtők, valamint a távfűtést használók közül 1638-an igényeltek fűtéspótlékot a hideg időszak első hónapjára Hargita megyében
Fotó: Erdély Bálint Előd
A távfűtést használó, vagy gázzal, elektromos árammal fűtő, alacsony jövedelmű jogosultak közül utóbbiak kaptak a legnagyobb értékben fűtéspótlékot Hargita megyében. Az adatok arra is utalnak, hogy kevés háztartás maradt a távfűtési rendszereken.
Messze meghaladja az elektromos árammal fűtő, támogatásra jogosult családok és egyedülálló személyek áramfogyasztására biztosított fűtéspótlékok összértéke a gázfogyasztásra és távfűtésre jóváhagyott támogatások értékét, derül ki a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség adataiból.
Amint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a tűzifa költségeire vonatkozó támogatásigénylések teszik ki a legnagyobb hányadát az ilyen jellegű kérelmeknek: a november 20-i határidőig a megyéből összesen 9390 igénylés érkezett be az ügynökséghez a fával fűtők részéről.
Az egymillió lejt meghaladó összérték messze több a gázra, elektromos áramra és távfűtésre biztosított fűtéspótlékok együttes értékénél, de ennek az is oka, hogy a tűzifa esetében a tél elején kifizetik a teljes idényre járó támogatást, a többi kategória esetében viszont ez havonta történik.
A távfűtés, valamint a gázzal és elektromos árammal történő fűtés novemberi költségeire összesen 1638-an igényeltek fűtéspótlékot Hargita megyében a novemberi határidőig, tájékoztatott Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője.
A fűtésszezon első hónapjára biztosított támogatások összértéke 39 755 lej, és ennek
a jogosultak. Ez 36 820 lejt jelent. Gázfogyasztásra 2603 lejt, távfűtés-költségre pedig 330 lejt kértek összesen.
Noha az árammal történő fűtés költségeire biztosított támogatás értéke eleve nagyobb, mint például a gázfogyasztásra biztosított fűtéspótlék, az előbbi összértéke még így is jelentősnek számít.
azaz kevés lakás maradt a távhőrendszeren a megye városaiban.
A vonatkozó törvény értelmében a havi fűtéspótlék referenciaértéke:
tűzifára 320 lej,
földgázra 250 lej,
elektromos áramra 500 lej,
a távfűtés esetében pedig az átlagfogyasztás alapján határozzák meg ezt az értéket a hőenergia helyi, lakossági árával számolva.
Attól függően, hogy mennyire alacsony az egy főre jutó jövedelmük, a fűtéspótlékot igénylő családok vagy egyedülálló személyek 10-től 100 százalékig terjedő támogatást kaphatnak fűtésköltségeikre. Az érintettek a novemberi határidő után is benyújthatják igénylésüket, de ekkor visszamenőleg már nem kapják meg a pótlékot, csak a fűtési idényből hátra maradt időszakra.
