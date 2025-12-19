Meghozták az ítéletet a tanárát hátba szúró diáklány ellen

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Hároméves javítóintézeti nevelést rendelt el pénteken a nagyváradi ítélőtábla a 16 éves diáklánnyal szemben, aki 2023 novemberében megkéselte a Traian Vuia Szakközépiskola bentlakásának egyik nevelőtanárát.
A hazai bíróságok portálja szerint a Bihar megyei törvényszék idén augusztus 7-én alapfokon emberölési kísérlet bűntettében mondta ki bűnösnek a kiskorút, akivel szemben 5 év és 3 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el. Ezt az ítélőtábla
A javítóintézeti nevelés 3 éves időtartamából levonják azt az időtartamot, amit 2023. november 27-től mostanig a diáklány előzetes letartóztatásban és házi őrizetben töltött.
A Bihar megyei törvényszék eredetileg 30 ezer eurós erkölcsi és 9759 lejes anyagi kártérítés megfizetésére kötelezte a kiskorút. Az ítélőtábla az összegeket 90 ezer lejre, illetve 6045 lejre csökkentette. Emellett a lánynak ki kell fizetnie a tanár 49 650 lejes kórházi kezelési költségeit is – írja az Agerpres hírügynökség.
A diák 2023. november 27-én késelte meg Traian Vuia Szakközépiskola bentlakásának 41 éves nevelőtanárát az igazgatói irodában, az osztályfőnöke és édesanyja jelenlétében. A támadás előzménye az volt, hogy a férfi a bentlakás szobájában találta lámpaoltás után a lány barátját.
A nevelőtanár jelentette az esetet az igazgatónak, aki behívatta az irodájába a diák szüleit. A beszélgetés közben a lány rövid időre elhagyta a helyiséget, és amikor visszatért,
A férfit kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a sérülése életveszélyes. A rendőrség őrizetbe vette a lányt, aki másnap előzetes letartóztatásba került. A pszichiáterek megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt.
