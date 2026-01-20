Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában

A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.

Székelyhon 2026. január 20., 14:432026. január 20., 14:43

Florin Bănică emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó programot tavaly csak magánszemélyek számára hirdették meg, 200 millió lejes költségvetéssel – számol be az Agerpres.

Az idei roncsautóprogramról folyamatban vannak a tárgyalások a kormányon belül, de végső döntés még nem született.

„Az AFM természetesen támogatja a programot, reméljük, hogy 2026-ban is elindíthatjuk” – fogalmazott. A környezetvédelmi alapkezelő idei tervei kapcsán az elnök azt is elmondta, konzultálni fognak a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségével arról, hogy milyen programokra lenne a legnagyobb igény a polgármesterek részéről. Florin Bănică közölte továbbá, hogy

várhatóan két olyan projekt is indul idén, amelyeket önkormányzatok számára hirdetnek meg,