Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.
Florin Bănică emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó programot tavaly csak magánszemélyek számára hirdették meg, 200 millió lejes költségvetéssel – számol be az Agerpres.
„Az AFM természetesen támogatja a programot, reméljük, hogy 2026-ban is elindíthatjuk” – fogalmazott. A környezetvédelmi alapkezelő idei tervei kapcsán az elnök azt is elmondta, konzultálni fognak a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségével arról, hogy milyen programokra lenne a legnagyobb igény a polgármesterek részéről. Florin Bănică közölte továbbá, hogy
részletes információkat azonban későbbre ígért ezekről.
