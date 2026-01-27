Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Megemlítette ugyanakkor, hogy a két törvénytervezet fontos a 2026-os állami költségvetés tervezetének előkészítéséhez, figyelembe véve, hogy

Erről a hét végéig döntés születik – hangsúlyozta az Agerpres szemléje szerint.

a kormány vagy felelősséget vállal a parlamentben a két törvénytervezetért,

A RFI-nek nyilatkozva Ilie Bolojan kormányfő emlékeztetett, két mód van erre:

a kormány a GDP 6,2-6,3 százalékára akarja visszaszorítani a költségvetési deficitet.

A sürgősségi rendelettel való elfogadás nagyon gyors megoldás, viszont fennáll annak kockázata, hogy a parlamentben módosul a tervezet.

A felelősségvállalás ezt kiküszöböli, azonban ez az eljárás eltarthat két-három hétig, sőt, tovább is, figyelembe véve, hogy meg lehet támadni az alkotmánybíróságon.

„És látjuk, mi történik a bírák és ügyészek különnyugdíjának törvényével.