Még mindig vannak iskolák, ahol az udvaron van a vécé – a kormány pénzt ad a korszerűsítésre

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Fotó: Barabás Ákos
A kormány pénteki ülésén összesen 7,849 millió lejt utalt ki 97 iskolának a vizesblokk létrehozását vagy korszerűsítését, illetve a víz- és csatornahálózatra való csatlakozást biztosító munkálatok folytatására.
A beruházások olyan iskolákat érintenek Argeș, Bákó, Botoșani, Buzău, Călărași, Konstanca, Krassó-Szörény, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui és Vrancea megyében, amelyek esetében 2025-ben biztosították a finanszírozást a projektekre, de a munkálatok nem készültek el 2025. december 31-ig.
Az ügyvivő kormány közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a projekt célja, hogy megfelelő higiéniai és közegészségügyi feltételeket biztosítsanak az iskolák működéséhez, valamint jobb tanulási környezetet teremtsenek.
– mutat rá a kabinet.
A pénzösszegeket a helyi önkormányzatoknak utalják át, amelyek felelősek a szükséges munkálatok lebonyolításáért, továbbá kötelesek fedezni a hiányzó összegeket, valamint a víz- és csatornahálózati csatlakozások költségeit.
A 2026 végéig fel nem használt összegeket visszautalják az állami költségvetésbe.
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