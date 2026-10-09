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Még mindig vannak iskolák, ahol az udvaron van a vécé – a kormány pénzt ad a korszerűsítésre

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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A kormány pénteki ülésén összesen 7,849 millió lejt utalt ki 97 iskolának a vizesblokk létrehozását vagy korszerűsítését, illetve a víz- és csatornahálózatra való csatlakozást biztosító munkálatok folytatására.

Székelyhon

2026. október 09., 16:042026. október 09., 16:04

A beruházások olyan iskolákat érintenek Argeș, Bákó, Botoșani, Buzău, Călărași, Konstanca, Krassó-Szörény, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui és Vrancea megyében, amelyek esetében 2025-ben biztosították a finanszírozást a projektekre, de a munkálatok nem készültek el 2025. december 31-ig.

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Az ügyvivő kormány közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a projekt célja, hogy megfelelő higiéniai és közegészségügyi feltételeket biztosítsanak az iskolák működéséhez, valamint jobb tanulási környezetet teremtsenek.

Fontos befejezni a munkálatokat főként azokban az iskolákban, ahol a mellékhelyiség az udvaron van, és nem rendelkezik folyó vízzel

– mutat rá a kabinet.

A pénzösszegeket a helyi önkormányzatoknak utalják át, amelyek felelősek a szükséges munkálatok lebonyolításáért, továbbá kötelesek fedezni a hiányzó összegeket, valamint a víz- és csatornahálózati csatlakozások költségeit.

A beruházások befejeztével a vizesblokkoknak működőképes állapotban kell lenniük, rácsatlakoztatva a víz-, csatorna-, áram- és fűtéshálózatra, hogy az iskolák megkaphassák az egészségügyi működési engedélyt.

A 2026 végéig fel nem használt összegeket visszautalják az állami költségvetésbe.

Belföld Oktatás Tanügy
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