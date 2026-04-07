Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér

Barti Tihamér a Brassó Megyei Törvényszéken. Még mindig fenntartják a hatósági felügyeletet

Barti Tihamér a Brassó Megyei Törvényszéken. Még mindig fenntartják a hatósági felügyeletet

Fotó: Keresztes Zoltán

További két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának tisztségéből felfüggesztett alelnöke hatósági felügyeletét. A per tárgyalása, amelyben több közpénzügyi tisztségviselő is érintett, még nem kezdődött el.

Kovács Attila

2026. április 07., 13:052026. április 07., 13:05

Nem változtatott a Brassó Megyei Törvényszék, továbbra is fenntartja Barti Tihamér hatósági felügyeletét, a kényszerintézkedés több mint egy éve van érvényben. Hargita Megye Tanácsának alelnökét és Kurkó Andrást, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettesét, aki ellen már folyamatban volt a büntetőeljárás, 2025 februárjában helyezték előzetes letartóztatásba, miután az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg őket. Az előzetes letartóztatást fellebbezés után hatósági felügyeletre enyhítették, amely azóta tart.

Időközben, 2025 szeptemberében a DNA vádat emelt Barti, Kurkó és három másik közpénzügyi alkalmazott ellen.

Barti Tihamért párttisztség jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználásával, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való két rendbeli felbujtással

vádolták meg. Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád. A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy bűnrészesek voltak a Kurkó által elkövetett cselekedetekben. Utóbbi három személy szabadlábon védekezhet.

korábban írtuk

Lezárták a nyomozást és vádat emeltek Barti Tihamér, Kurkó András és több közpénzügyi tisztségviselő ellen
Lezárták a nyomozást és vádat emeltek Barti Tihamér, Kurkó András és több közpénzügyi tisztségviselő ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vádat emelt a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, Barti Tihamér, Kurkó András volt megyei közpénzügyi igazgatóhelyettes és három másik közpénzügyi tisztségviselő ellen.

A pert a Brassó Megyei Törvényszék tárgyalja, ahol tavaly megtartották az előkészítő ülést, megállapítva a pert tárgyaló bíróság illetékességét és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét. Az elsőfokú tárgyalás viszont még nem kezdődött el, erre időpont sincs kijelölve egyelőre.

Hirdetés

A hatósági felügyeletet legutóbb az elmúlt héten hosszabbította meg újabb 60 nappal a Brassó Megyei Törvényszék Barti és Kurkó esetében, megállapítva a kényszerintézkedés jogszerűségét és megalapozottságát. A döntés ellen, akárcsak korábban, most is csak Barti nyújtott be fellebbezést, ezt a Brassói Ítélőtábla tárgyalja. A hatósági felügyelet időtartama alatt a két vádlottnak hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen, nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival, be kell jelentsék, ha elköltöznek.

Barti nem töltheti be sem a megyei tanács alelnöki, sem pedig az RMDSZ Gyergyószéki Területi Szervezetének elnöki tisztségét,

de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.

Hargita megye Gyergyószék
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 07., kedd

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

Hirdetés
Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

Hirdetés
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Hirdetés
Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

Hirdetés
