Még mindig hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér

Barti Tihamér a Brassó Megyei Törvényszéken. Még mindig fenntartják a hatósági felügyeletet
Fotó: Keresztes Zoltán
További két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának tisztségéből felfüggesztett alelnöke hatósági felügyeletét. A per tárgyalása, amelyben több közpénzügyi tisztségviselő is érintett, még nem kezdődött el.
Nem változtatott a Brassó Megyei Törvényszék, továbbra is fenntartja Barti Tihamér hatósági felügyeletét, a kényszerintézkedés több mint egy éve van érvényben. Hargita Megye Tanácsának alelnökét és Kurkó Andrást, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettesét, aki ellen már folyamatban volt a büntetőeljárás, 2025 februárjában helyezték előzetes letartóztatásba, miután az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg őket. Az előzetes letartóztatást fellebbezés után hatósági felügyeletre enyhítették, amely azóta tart.
Időközben, 2025 szeptemberében a DNA vádat emelt Barti, Kurkó és három másik közpénzügyi alkalmazott ellen.
vádolták meg. Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád. A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy bűnrészesek voltak a Kurkó által elkövetett cselekedetekben. Utóbbi három személy szabadlábon védekezhet.
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vádat emelt a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, Barti Tihamér, Kurkó András volt megyei közpénzügyi igazgatóhelyettes és három másik közpénzügyi tisztségviselő ellen.
A pert a Brassó Megyei Törvényszék tárgyalja, ahol tavaly megtartották az előkészítő ülést, megállapítva a pert tárgyaló bíróság illetékességét és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét. Az elsőfokú tárgyalás viszont még nem kezdődött el, erre időpont sincs kijelölve egyelőre.
A hatósági felügyeletet legutóbb az elmúlt héten hosszabbította meg újabb 60 nappal a Brassó Megyei Törvényszék Barti és Kurkó esetében, megállapítva a kényszerintézkedés jogszerűségét és megalapozottságát. A döntés ellen, akárcsak korábban, most is csak Barti nyújtott be fellebbezést, ezt a Brassói Ítélőtábla tárgyalja. A hatósági felügyelet időtartama alatt a két vádlottnak hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen, nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival, be kell jelentsék, ha elköltöznek.
de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.
