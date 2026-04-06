Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

A katasztrófavédelmi egységek egy magaslati mentésekhez használt járművel, egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval szálltak ki a helyszínre.

A füsttel megtelt lakásban egy látszólag enyhébb sérüléseket elszenvedett férfit találtak, akit a szászrégeni kórház sürgősségi osztályára szállítottak, ahol további vizsgálatokon fog átesni.

Szerencsére nem volt szükség a környéken élők evakuálására, a lakást pedig kiszellőztették az oltás és a mentés után.