Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Képünk illusztráció

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

Székelyhon

2026. április 06., 12:542026. április 06., 12:54

Hétfőn 12 és 21 óra között sárga jelzésű riasztás van érvényben Erdély nagy részén, így Székelyföldön is az erős szél miatt. Az előrejelzés szerint a széllökések elérhetik az 50–70 km/órát, míg a hegyvidéki területeken 70–80 km/órás, 1700 méter felett akár 90–100 km/órás szélre is számítani lehet.

Hirdetés

A meteorológusok szerint a szeles idő kedd estig kitart a térségben, időszakosan megerősödő légmozgással. Keddtől jelentős lehűlés is kezdődik Székelyföldön is:

a hőmérsékleti értékek az ilyenkor megszokottnál alacsonyabbak lesznek, és a hűvös idő a jövő hét elejéig megmarad.

Kedd éjszakától a térségben vegyes csapadék várható, amely a magasabban fekvő területeken havazásba válthat – írja az Agerpres.

A Keleti-Kárpátokban – így a székelyföldi hegyvidéken is – 10–15 centiméteres hóréteg kialakulása sem kizárt.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lehűlés, az erős szél és a csapadék együttesen megnehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket a következő napokban. Ahogy arról már beszámoltunk, Maros megyében például otthonmaradásra intik a lakókat a szélsőséges időjárás miatt.

Felerősödő szélre figyelmeztetnek Maros megyében
Felerősödő szélre figyelmeztetnek Maros megyében

Általánosságban 50-70, elszigeteltebb helyszíneken pedig 80-100 km/órás széllökésekre figyelmeztetett hétfőn a Maros megyei katasztrófavédelem.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
A végén dőlt el: a Brassói Corona lesz a GYHK ellenfele
Robbanóanyag a gázvezetéknél: a VMSZ elnöke szerint Orbán Viktor megbuktatása volt a cél, Magyar Péter „hamis zászlós műveletről” ír
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Székelyhon

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Székelyhon

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
A végén dőlt el: a Brassói Corona lesz a GYHK ellenfele
Székely Sport

A végén dőlt el: a Brassói Corona lesz a GYHK ellenfele
Robbanóanyag a gázvezetéknél: a VMSZ elnöke szerint Orbán Viktor megbuktatása volt a cél, Magyar Péter „hamis zászlós műveletről” ír
Krónika

Robbanóanyag a gázvezetéknél: a VMSZ elnöke szerint Orbán Viktor megbuktatása volt a cél, Magyar Péter „hamis zászlós műveletről” ír
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Az április 6. és május 8. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,5, 7 és 7,5 százalékot kamatoznak.

2026. április 06., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok
2026. április 06., hétfő

Hogy kerül a diófára a szekér és patakpartra a kapu? – Maros-menti húsvéti szokások nyomában

Erdőcsinádon, de más Maros-menti településen is húsvét szombatján szalaggal díszített fenyőágak kerülnek a lányos házak kerítéseire. De nemcsak kedveskednek a fiatalok, huncutságból éjszaka elviszik a kapukat, az udvaron levő mozdítható tárgyakat.

2026. április 06., hétfő

Hogy kerül a diófára a szekér és patakpartra a kapu? – Maros-menti húsvéti szokások nyomában
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
Hirdetés
