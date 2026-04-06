Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

Hétfőn 12 és 21 óra között sárga jelzésű riasztás van érvényben Erdély nagy részén, így Székelyföldön is az erős szél miatt. Az előrejelzés szerint a széllökések elérhetik az 50–70 km/órát, míg a hegyvidéki területeken 70–80 km/órás, 1700 méter felett akár 90–100 km/órás szélre is számítani lehet.

A meteorológusok szerint a szeles idő kedd estig kitart a térségben, időszakosan megerősödő légmozgással. Keddtől jelentős lehűlés is kezdődik Székelyföldön is: