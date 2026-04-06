Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.
Hétfőn 12 és 21 óra között sárga jelzésű riasztás van érvényben Erdély nagy részén, így Székelyföldön is az erős szél miatt. Az előrejelzés szerint a széllökések elérhetik az 50–70 km/órát, míg a hegyvidéki területeken 70–80 km/órás, 1700 méter felett akár 90–100 km/órás szélre is számítani lehet.
A meteorológusok szerint a szeles idő kedd estig kitart a térségben, időszakosan megerősödő légmozgással. Keddtől jelentős lehűlés is kezdődik Székelyföldön is:
Kedd éjszakától a térségben vegyes csapadék várható, amely a magasabban fekvő területeken havazásba válthat – írja az Agerpres.
A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lehűlés, az erős szél és a csapadék együttesen megnehezítheti a közlekedést és a szabadtéri tevékenységeket a következő napokban. Ahogy arról már beszámoltunk, Maros megyében például otthonmaradásra intik a lakókat a szélsőséges időjárás miatt.
Általánosságban 50-70, elszigeteltebb helyszíneken pedig 80-100 km/órás széllökésekre figyelmeztetett hétfőn a Maros megyei katasztrófavédelem.
