Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

Bodor Tünde 2026. április 06., 18:562026. április 06., 18:56

Nem teszik már vitrinbe az emberek és nem gyűjtik tárgyi emlékekként a szép üdvözleteket, amelyek arra emlékeztetik őket, hogy eszébe jutottak rokonaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak, de az interneten ugyanolyan jelentéstartalommal megmaradtak a korábban ábrázolt, ehhez az ünnephez kötődő szimbólumok. Szőcsné Gazda Enikővel, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosával áttekintettük, tulajdonképpen mi is az üzenete az illusztrációknak.

Fotó: Bodor Tünde

Nem árt tudni, hogy vidékünkre, Háromszékre a múlt század elején

német nyelvterületről érkeztek az első húsvéti üdvözlőlapok, valószínűsíthető, hogy maga a szokás is onnan terjedt el Európában.

A legkorábbi lapokon óriástojásokat cipelő gyermekek (leginkább kislányok) vagy nők vannak, ami egyértelmű utalás a termékenységre és a kereszténységhez még nem sok köze van. Nem ennyire magától értetődő a nyúl és a tojás együttes szereplése a képeslapokon, amit többféle megközelítéssel is lehet magyarázni: egyik magyarázatként az kínálkozik, hogy a szintén gyakran ábrázolt gyöngytyúk és a nyúl német elnevezése nagyon hasonlít (az egyik Hasel, a másik Hase);

másik magyarázat lehet az is, hogy Közép-Európában van egy olyan nyúlfajta, ami fészket rak, és a német nyelvterületen sokszor rakták a húsvéti tojásokat fészekbe;

végül harmadik és talán legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a nyúl is a termékenység megtestesítője – egyébként is észrevehető, hogy a húsvét ünnepe valahogy átfedésbe került a tavaszi termékenységvarázsló rítusokkal. A tojás a feltámadás szimbóluma, piros színe pedig onnan eredeztethető, hogy a Biblia szerint a keresztre feszített Jézushoz igyekvő asszonyoknak a kosarában levő tojásokra rácsorgott Krisztus vére.

A kecske a báránnyal egyenértékű szimbólum, de nem felénk. Ráadásul itt hegyi kecskéről van szó, fészekben... Fotó: Bodor Tünde

A képeslapokon többször feltűnnek a harangok és alattuk tojások: ezek arra emlékeztetnek, hogy „húsvétkor a harangok Rómába mennek”, vagyis Nagycsütörtöktől szombat estéig, a feltámadásig elnémulnak a harangok.

Francia nyelvterületen úgy tartják, hogy a „visszajövő” harangok hozzák a tojásokat magukkal.

„Nekünk furcsa lehet, hogy pár régi képeslapon kecske ül a tojásokon, holott mi megszoktuk a bárányt, ami a krisztusi áldozat, a megváltás jelképe. De régen ugyanúgy kecskét is áldoztak a bűnbocsánat érdekében és az ünnepi asztalra is hagyományos étekként került fel a kecskehúsból készült étel” – mondta Szőcsné Gazda Enikő.

Fotó: Bodor Tünde

A barka szintén feltűnik több korai képeslapon, mint a diadalmas Krisztusra utaló szimbólum. Tulajdonképpen

a virágvasárnap Jézus lába elé terített olajágak helyett került bele az európai szimbolisztikába, mivel húsvétkor még nem nagyon van nyíló virág a természetben.

A múlt század 20-as, 30-as évektől már a tojásból kikelő csirke is általános lett a húsvéti képeslapokon – tudtuk meg – a korábban ábrázolt óriástojásokat is felváltották a normál méretűek.

Fotó: Bodor Tünde