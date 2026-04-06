A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származó képeslapok óriástojásokkal, kicsi lányokkal

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származó képeslapok óriástojásokkal, kicsi lányokkal

Fotó: Bodor Tünde

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

Bodor Tünde

2026. április 06., 18:562026. április 06., 18:56

Nem teszik már vitrinbe az emberek és nem gyűjtik tárgyi emlékekként a szép üdvözleteket, amelyek arra emlékeztetik őket, hogy eszébe jutottak rokonaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak, de az interneten ugyanolyan jelentéstartalommal megmaradtak a korábban ábrázolt, ehhez az ünnephez kötődő szimbólumok. Szőcsné Gazda Enikővel, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosával áttekintettük, tulajdonképpen mi is az üzenete az illusztrációknak.

Nem árt tudni, hogy vidékünkre, Háromszékre a múlt század elején

német nyelvterületről érkeztek az első húsvéti üdvözlőlapok, valószínűsíthető, hogy maga a szokás is onnan terjedt el Európában.

A legkorábbi lapokon óriástojásokat cipelő gyermekek (leginkább kislányok) vagy nők vannak, ami egyértelmű utalás a termékenységre és a kereszténységhez még nem sok köze van. Nem ennyire magától értetődő a nyúl és a tojás együttes szereplése a képeslapokon, amit többféle megközelítéssel is lehet magyarázni:

  • egyik magyarázatként az kínálkozik, hogy a szintén gyakran ábrázolt gyöngytyúk és a nyúl német elnevezése nagyon hasonlít (az egyik Hasel, a másik Hase);

  • másik magyarázat lehet az is, hogy Közép-Európában van egy olyan nyúlfajta, ami fészket rak, és a német nyelvterületen sokszor rakták a húsvéti tojásokat fészekbe;

  • végül harmadik és talán legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a nyúl is a termékenység megtestesítője – egyébként is észrevehető, hogy a húsvét ünnepe valahogy átfedésbe került a tavaszi termékenységvarázsló rítusokkal.

A tojás a feltámadás szimbóluma, piros színe pedig onnan eredeztethető, hogy a Biblia szerint a keresztre feszített Jézushoz igyekvő asszonyoknak a kosarában levő tojásokra rácsorgott Krisztus vére.

A kecske a báránnyal egyenértékű szimbólum, de nem felénk. Ráadásul itt hegyi kecskéről van szó, fészekben...

A képeslapokon többször feltűnnek a harangok és alattuk tojások: ezek arra emlékeztetnek, hogy „húsvétkor a harangok Rómába mennek”, vagyis Nagycsütörtöktől szombat estéig, a feltámadásig elnémulnak a harangok.

Francia nyelvterületen úgy tartják, hogy a „visszajövő” harangok hozzák a tojásokat magukkal.

„Nekünk furcsa lehet, hogy pár régi képeslapon kecske ül a tojásokon, holott mi megszoktuk a bárányt, ami a krisztusi áldozat, a megváltás jelképe. De régen ugyanúgy kecskét is áldoztak a bűnbocsánat érdekében és az ünnepi asztalra is hagyományos étekként került fel a kecskehúsból készült étel” – mondta Szőcsné Gazda Enikő.

A barka szintén feltűnik több korai képeslapon, mint a diadalmas Krisztusra utaló szimbólum. Tulajdonképpen

a virágvasárnap Jézus lába elé terített olajágak helyett került bele az európai szimbolisztikába, mivel húsvétkor még nem nagyon van nyíló virág a természetben.

A múlt század 20-as, 30-as évektől már a tojásból kikelő csirke is általános lett a húsvéti képeslapokon – tudtuk meg – a korábban ábrázolt óriástojásokat is felváltották a normál méretűek.

Érdekesség, hogy hozzánk közel, Árapatakon is élt egy olyan szokás, hogy a festett tojások közé, a tál közepére bekerült egy a tyúktojásnál sokkal nagyobb lúdtojás is, amiről mindenki tudta, hogy azt csak a kiválasztott fiú, a leány udvarlója veheti el – magyarázta a Székely Nemzeti Múzeum néprajzos munkatársa.

Háromszék Történelem
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

2026. április 06., hétfő

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

2026. április 06., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Az április 6. és május 8. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,5, 7 és 7,5 százalékot kamatoznak.

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

