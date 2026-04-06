A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származó képeslapok óriástojásokkal, kicsi lányokkal
Fotó: Bodor Tünde
Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?
Nem teszik már vitrinbe az emberek és nem gyűjtik tárgyi emlékekként a szép üdvözleteket, amelyek arra emlékeztetik őket, hogy eszébe jutottak rokonaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak, de az interneten ugyanolyan jelentéstartalommal megmaradtak a korábban ábrázolt, ehhez az ünnephez kötődő szimbólumok. Szőcsné Gazda Enikővel, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosával áttekintettük, tulajdonképpen mi is az üzenete az illusztrációknak.
Nem árt tudni, hogy vidékünkre, Háromszékre a múlt század elején
A legkorábbi lapokon óriástojásokat cipelő gyermekek (leginkább kislányok) vagy nők vannak, ami egyértelmű utalás a termékenységre és a kereszténységhez még nem sok köze van. Nem ennyire magától értetődő a nyúl és a tojás együttes szereplése a képeslapokon, amit többféle megközelítéssel is lehet magyarázni:
egyik magyarázatként az kínálkozik, hogy a szintén gyakran ábrázolt gyöngytyúk és a nyúl német elnevezése nagyon hasonlít (az egyik Hasel, a másik Hase);
másik magyarázat lehet az is, hogy Közép-Európában van egy olyan nyúlfajta, ami fészket rak, és a német nyelvterületen sokszor rakták a húsvéti tojásokat fészekbe;
végül harmadik és talán legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a nyúl is a termékenység megtestesítője – egyébként is észrevehető, hogy a húsvét ünnepe valahogy átfedésbe került a tavaszi termékenységvarázsló rítusokkal.
A tojás a feltámadás szimbóluma, piros színe pedig onnan eredeztethető, hogy a Biblia szerint a keresztre feszített Jézushoz igyekvő asszonyoknak a kosarában levő tojásokra rácsorgott Krisztus vére.
A kecske a báránnyal egyenértékű szimbólum, de nem felénk. Ráadásul itt hegyi kecskéről van szó, fészekben...
A képeslapokon többször feltűnnek a harangok és alattuk tojások: ezek arra emlékeztetnek, hogy „húsvétkor a harangok Rómába mennek”, vagyis Nagycsütörtöktől szombat estéig, a feltámadásig elnémulnak a harangok.
„Nekünk furcsa lehet, hogy pár régi képeslapon kecske ül a tojásokon, holott mi megszoktuk a bárányt, ami a krisztusi áldozat, a megváltás jelképe. De régen ugyanúgy kecskét is áldoztak a bűnbocsánat érdekében és az ünnepi asztalra is hagyományos étekként került fel a kecskehúsból készült étel” – mondta Szőcsné Gazda Enikő.
A barka szintén feltűnik több korai képeslapon, mint a diadalmas Krisztusra utaló szimbólum. Tulajdonképpen
A múlt század 20-as, 30-as évektől már a tojásból kikelő csirke is általános lett a húsvéti képeslapokon – tudtuk meg – a korábban ábrázolt óriástojásokat is felváltották a normál méretűek.
Érdekesség, hogy hozzánk közel, Árapatakon is élt egy olyan szokás, hogy a festett tojások közé, a tál közepére bekerült egy a tyúktojásnál sokkal nagyobb lúdtojás is, amiről mindenki tudta, hogy azt csak a kiválasztott fiú, a leány udvarlója veheti el – magyarázta a Székely Nemzeti Múzeum néprajzos munkatársa.
