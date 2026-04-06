Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Az április 6. és május 8. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,5, 7 és 7,5 százalékot kamatoznak.

Székelyhon 2026. április 06., 09:18

Az államkötvények névértéke 1 lej, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes.

Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni: április 6. és május 6. között a Ghișeul.ro platformon keresztül;

április 6. és május 7. között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az országos adóhatóság (ANAF) Privát Virtuális Tér (SPV - Spațiu Privat Virtual) platformján;

április 6. és május 8. között az államkincstár fiókjainál;

április 6. és május 7. között a városi postahivatalokban;

április 6. és május 6. között a vidéki postahivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatók és lejárat előtt visszaválthatók. Államkötvényt

azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket.