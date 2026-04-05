Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

Az elnöki hivatal Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő hangsúlyozta, hogy

a jelenlegi nemzetközi helyzet minden eddiginél világosabban emlékeztet arra, milyen értékes és törékeny a béke, és mennyire fontos a NATO-tagság.

Románia számára ez a nap nem csupán formális évforduló, hanem annak megerősítése, hogy az ország elkötelezett tagállamként aktívan hozzájárul az euroatlanti biztonsághoz – fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres szemléje szerint.

Az államfő szerint Románia védelmi rendszerének középpontjában a Washingtoni Szerződés 5. cikke áll, vagyis annak bizonyossága, hogy