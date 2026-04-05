Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu, a Romalimenta élelmiszeripari munkáltatói szövetség elnöke.

A szakmai szervezet vezetője szerint a termelők eddig még tartották az árakat, de

a költségek naponta nőnek, ezért az ünnepek után áremelésre kényszerülhetnek.

Úgy vélekedett, hogy a kormány intézkedései nem követik kellő gyorsasággal a nemzetközi fejleményeket, és a gázolaj jövedéki adójának 30 banis csökkentése csak korlátozott és átmeneti segítséget jelent – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés



Popescu elmondta, hogy a Romalimenta több javaslata is van az árak szinten tartására, amelyeket ismertettek a kormánnyal is. Ezek között szerepel

a fuvarozókra vonatkozó kedvezmények kiterjesztése a 7,5 tonnánál kisebb élelmiszer-szállító járművekre,

a jövedéki adó és az áfa fokozatos csökkentése,

valamint a versenyképes árú földgáz biztosítása az élelmiszeripar számára.

A szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy élelmiszerhiánytól nem kell tartani: az ágazat rendelkezik a szükséges nyersanyagokkal, és képes ellátni a piacot, feltéve, hogy ha biztosított az energiához való hozzáférés.

Hozzátette, hogy a malom- és sütőiparban már most 3,5-4 százalékos fogyasztáscsökkenést tapasztalnak, ami szerinte a vásárlóerő gyengülését jelzi.