Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Nagyszombat reggelén a közlekedésrendészek Gyergyószentmiklóson szűrtek ki a forgalomból egy 18 éves fiatalt, akinek a leheletéből 0,90 mg/l alkoholszintet mutatott ki a műszer, így kórházba kísérték vérvételre. A további vizsgálatok során az is kiderült, hogy
Szombaton reggel Balánbányán is fogásuk volt a rendőröknek. Egy 29 éves férfi akadt fenn a rostán, miután drogtesztnek vetették alá. A tiltott szer fogyasztását utóbb az egészségügyi intézményben levett vérminta elemzése is igazolta. És ha ez önmagában nem lett volna elég:
Csíkszeredában pénteken erősen ittasan borult sáncba egy 39 éves, külföldi férfi, vasárnap délben pedig ismét lekapcsolták a rendőrök: az alkoholszonda 0,69 mg/l légalkohol-szintet mutatott ki az általa kilélegzett levegőből. Ezúttal a sofőr a rendőrségi fogdában kötött ki, és alkoholos befolyásoltság alatti, valamint bevont jogosítvánnyal való vezetés miatt indult ellene eljárás.
Szombaton este Gyergyószentmiklóson jelezték a hatóságoknak, hogy egy autós kerítésnek csapódott, összetörve azt. Az 52 éves, Brassó megyei férfi lélegzetéből az alkoholszonda 1,40 mg/l alkoholt mutatott ki, így kórházba kísérték vérvételre, és bűnügyi eljárást indítottak ellene.
A székelyudvarhelyi rendőrök Fenyéden is ittas vezetésen értek tetten egy 52 éves helybeli férfit, akit szintén kórházba kísértek vérvételre. Gyergyóalfaluban egy ittasan balesetező nő viszont megtagadta a vérvétwlt, ezzel is növelve bűnlajstromát:
Nem sérült meg, így szondába fújatták, a műszer 0,94 mg/l-es alkoholszintet jelzett. Bár kórházba kísérték, ott megtagadta a véradást, így ezzel a vádponttal is indult ellene eljárás.
