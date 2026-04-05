Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Farkas Orsolya

2026. április 05., 20:582026. április 05., 20:58

Valádi Simon Margit és családja fogadott Apácán • Fotó: Farkas Orsolya

Valádi Simon Margit és családja fogadott Apácán

Fotó: Farkas Orsolya

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Farkas Orsolya

2026. április 05., 20:582026. április 05., 20:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Húsvét vasárnapján megtelik élettel az Apáca felett húzódó Hegyparraga: ide vonulnak ki népviseletbe öltözött fiúk és lányok, a szülők és nagyszülők, hogy bosszút álljanak a tatárjárás idején történt árulásért. A vesztőhelyre sokáig élő szárnyast vittek a falusiak,

ma már céltábla ábrázolja a bűnös kakast, amelyet a legények és vitézek pontosan kilenc lépés távolságból lőnek meg.
Hirdetés

Noha a kakaslövésen vér nem folyik, a jelentősége nem változott az évszázadok során. Helybéliek mesélnek arról, miért is haragszanak ennyire a kakasra Apácán.

Idén az első legény Valádi Krisztina és Gyula gyermeke, Attila

Idén az első legény Valádi Krisztina és Gyula gyermeke, Attila

Fotó: Farkas Orsolya

Őrzik és éltetik a hagyományt

Az apácai kakaslövésre Valádi Simon Margit és férje, Attila meghívására látogattunk el. Dél körül érkeztünk meg hozzájuk, ők ekkorra már népviseletbe öltöztek, hiszen a különleges eseményen a Történelmi Vitézi Rend képviseletében vettek részt. Egy tea mellett meséltek a sajátos húsvéti népszokás eredetéről, amely a tatárjárás idejére nyúlik vissza. A hagyomány szerint

egy éjszaka tatár csapatok vonultak el a várbástya alatt, a nép pedig a falak mögé rejtőzött el az állataikkal együtt.

Az ellenség eleinte nem fedezte fel a rejtőzködőket, ám

egy kakas hajnalban felrepült a várfalra és elkukorékolta magát, elárulva a búvóhelyet.

A tatárok így lemészárolták a lakók nagyrészét. Azóta az apácaiak olyannyira neheztelnek a szárnyasra, hogy minden évben egyszer kakaslövést rendeznek. Eleinte húsvéthétfőn szervezték meg, ma már vasárnapra időzítik az eseményt, továbbá

a második világháború óta nem élő kakasra lőnek, hanem céltáblára, de egyébként tartják magukat a régi hagyományhoz.
Elkormosított parafadugóval festették a különböző szerepet viselő legényeket

Elkormosított parafadugóval festették a különböző szerepet viselő legényeket

Fotó: Farkas Orsolya

Vendégfogadóink mutattak be Mészáros Gábornak, aki mesteri disszertációjában a kakaslövésről készített kutatást. Kérdésünkre elmondta: a készülődés már húshagyókedd előtti vasárnapon elkezdődik, a kakasszedés alkalmával. Ettől fogva

a legények hetente egyszer gyakorolnak a nagy eseményre, majd néhány héttel húsvétvasárnap előtt összegyűlnek egy estére, ilyenkor főtt törökbúzát esznek.

Régen a 6 és 12 év közötti gyerekek lehettek csak vitézek, a 13 évesek, azaz a konfirmáció előtt álló hetedik osztályosok közül került ki a hat legény. Mivel ma már egyre kevesebb a gyermek, az eseményhez már a 2-3 éves fiúgyermekek, sőt a 25-30 éves fiatalemberek is csatlakoznak, hiszen

mindennél fontosabbnak tartja a közösség, hogy megőrizze a népszokást.

A lányoknak ezen az eseményen nem jut különösebb szerep, de ők is szívesen részt vesznek, felvonulnak népviseletben.

Apáczai Csere János szobra előtt tisztelegtek a Kossuth-indulóval

Apáczai Csere János szobra előtt tisztelegtek a Kossuth-indulóval

Fotó: Farkas Orsolya

Több százan vonultak fel Apáca utcáin

Az első legény házánál zajlik a heti gyakorlás, itt festik ki a gyerekek arcát a kakaslövés napján, és az első legény az, aki igazgatja a felvonulókat – ezt már Valádi Krisztinától és Gyulától tudjuk, akiknek fiuk, Attila kapta meg idén ezt a szerepet. Krisztina elmondása szerint ilyenkor az egész család izgatott. Nem is csoda, hiszen az ő udvarukon gyülekezett vasárnap délben

mind a hat legény karddal, a nyílpuskával érkező vitézek, a székely ruhás leányok – számításaink szerint összesen mintegy harmincöten –, a Történelmi Vitézi Rend tagjai, továbbá minden kíváncsi falubeli, aki büszkén őrzi a hagyományt, köztük a polgármester is.

Azt is megtudtuk, hogy a vitézek öltözéke szigorúan fekete nadrágból, mellényből, csizmából és fehér ingből áll, a vezérszerepet betöltő legények ezzel szemben más típusú, hagyományos inget, piros mellényt viselnek, kardot. Mindegyikük zöld kalapot kap, amelyet kakastoll ékesít.

Katonás rendben vonult a tömeg Hegyparragára, másnéven a Szőlőponkra

Katonás rendben vonult a tömeg Hegyparragára, másnéven a Szőlőponkra

Fotó: Farkas Orsolya

Délután két órakor már valódi tömeg gyűlt össze az első legény háza táján: több százan várták az indulást, de bőven akadtak olyanok is, akik a kapuban állva várták a sereget. A menetet a fúvószenekar vezette, utánuk következtek a leányok, az öltönyt viselő, idén konfirmált fiúk – ők azok, akik

a kakast ábrázoló céltáblát magasra emelve vitték egészen Hegyparragáig, vagy ahogyan Mészáros Gábor nevezte, a Szőlőponkig.

A sorban utánuk következnek a vitézek, a legények, majd a Történelmi Vitézi Rend, és végül mindenki más. Útközben megálltak a templom előtt, az első legény irányítására elénekelték az Erős vár a mi istenünk című egyházi éneket, majd megálltak Apáczai Csere János szobránál és Bartalis János kopjafájánál, ahol felcsendült a Kossuth-induló dallama.

Szabó László juharfából készíti a fiatalok nyilaspuskáját

Szabó László juharfából készíti a fiatalok nyilaspuskáját

Fotó: Farkas Orsolya

Világszerte egyedülálló hagyomány

A vesztőhelyen felállították a céltáblát, és megkezdődött a szerepjáték.

A legények közül négyen a kakas felett veszekedtek: kettő védte, kettő vádolta.

Az ötödik búcsúztatta a szárnyast, a cigánypap pedig prédikációt mondott. A szertartás archaikus nyelven zajlott, a szöveget kántálva mondták el a szereplők. Ezt követően a fiúgyermekek használatba vették a gondosan elkészített nyilaspuskákat.

A fegyverek elkészítéséhez először is kell egy műhely, a szükséges anyag, és egy kis tudás, ügyesség is

– mondta el Szabó László, aki idén is négy-öt nyilaspuskát készített elő a fiatalok számára. Juharfával dolgozik, ez ugyanis a legkönnyebb, a vitézek így nem kell nagy súlyt cipeljenek a vállukon, míg az első legény házától a vesztőhelyig érnek.

Az első legény vezérelte a tömeget

Az első legény vezérelte a tömeget

Fotó: Farkas Orsolya

Vendégfogadóinktól tudjuk, hogy szeretett falujukban egyre fogyatkoznak a magyarok, a lakosságnak alig harminc százalékát teszik ki. Ez valamennyire megnehezíti, de nem lehetetleníti el az évszázadokra visszanyúló hagyomány megmaradását:

ha kell, minden korosztály becsatlakozik az eseménybe.

Az idei kakaslövésre igazán büszkék lehettek az apácaiak, hiszen az időjárás kedvezett, a napsütés sokakat kicsalogatott a falu fölött húzódó dombra Erdővidékről és Háromszékről is. Ez örömre ad okot, annál is inkább, mert Mészáros Gábor szerint ez az esemény világszerte egyedülálló, ebben a formában kakaslövést máshol nem szerveznek.

Kukorékoló kakas árulta a tatároknak az apácaiak búvóhelyét, ezért minden évben bosszút állnak rajta

Kukorékoló kakas árulta a tatároknak az apácaiak búvóhelyét, ezért minden évben bosszút állnak rajta

Fotó: Farkas Orsolya

Az apácai húsvéti hagyományokhoz tartozik a szemetelés is, amely húsvéthétfőre virradólag zajlik, amikor a bált is tartják. Ilyenkor

a már megkonfirmált fiúk szemetelnek a lányos házak kapuja előtt, hogy lássák, kik közülük az ügyesek, kik takarítják ki reggelre a kapu elejét.

A kapulopás szintén régi népszokás: a fiúk ilyenkor ellopják azokat a kapukat, ahova húsvéthétfőn locsolni mennének, hogy a lányok ne zárhassák őket ki, ne akadályozhassák meg a szándékukban.

A locsolásnak is megvan a maga rendje: a kicsik piros tojást szednek, a nagyok fehér, nyers tojást gyűjtenek. A fiatalemberek tehát javában készülődnek, hiszen sok dolguk van még a húsvéthétfőre virradó reggel előtt. Reméljük, hogy az apácaiak még hosszú ideig megőrizhetik szép, egyben ritka hagyományaikat.

A szerepjáték után a vitézek lőttek a kakasra

A szerepjáték után a vitézek lőttek a kakasra

Fotó: Farkas Orsolya

A második világháború óta nem lőnek élő kakast

A második világháború óta nem lőnek élő kakast

Fotó: Farkas Orsolya

Valamikori bástya romjai láthatók Apáca határában

Valamikori bástya romjai láthatók Apáca határában

Fotó: Farkas Orsolya

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
Székelyhon

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Székelyhon

„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Székely Sport

Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Krónika

Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
2026. április 05., vasárnap

Ismét megtelt Csíkszereda főtere a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén

Immár 25 éve, mindössze egy év kimaradással töltik meg a csíkszeredai Szabadság teret és a Promenádot a legnagyobb szabadtéri ételszentelés résztvevői.

Ismét megtelt Csíkszereda főtere a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén
Ismét megtelt Csíkszereda főtere a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén
2026. április 05., vasárnap

Ismét megtelt Csíkszereda főtere a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!