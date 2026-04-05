Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek. Farkas Orsolya 2026. április 05., 20:582026. április 05., 20:58

Valádi Simon Margit és családja fogadott Apácán Fotó: Farkas Orsolya

Húsvét vasárnapján megtelik élettel az Apáca felett húzódó Hegyparraga: ide vonulnak ki népviseletbe öltözött fiúk és lányok, a szülők és nagyszülők, hogy bosszút álljanak a tatárjárás idején történt árulásért. A vesztőhelyre sokáig élő szárnyast vittek a falusiak,

ma már céltábla ábrázolja a bűnös kakast, amelyet a legények és vitézek pontosan kilenc lépés távolságból lőnek meg.

Noha a kakaslövésen vér nem folyik, a jelentősége nem változott az évszázadok során. Helybéliek mesélnek arról, miért is haragszanak ennyire a kakasra Apácán.

Idén az első legény Valádi Krisztina és Gyula gyermeke, Attila Fotó: Farkas Orsolya

Őrzik és éltetik a hagyományt Az apácai kakaslövésre Valádi Simon Margit és férje, Attila meghívására látogattunk el. Dél körül érkeztünk meg hozzájuk, ők ekkorra már népviseletbe öltöztek, hiszen a különleges eseményen a Történelmi Vitézi Rend képviseletében vettek részt. Egy tea mellett meséltek a sajátos húsvéti népszokás eredetéről, amely a tatárjárás idejére nyúlik vissza. A hagyomány szerint

egy éjszaka tatár csapatok vonultak el a várbástya alatt, a nép pedig a falak mögé rejtőzött el az állataikkal együtt.

Az ellenség eleinte nem fedezte fel a rejtőzködőket, ám

egy kakas hajnalban felrepült a várfalra és elkukorékolta magát, elárulva a búvóhelyet.

A tatárok így lemészárolták a lakók nagyrészét. Azóta az apácaiak olyannyira neheztelnek a szárnyasra, hogy minden évben egyszer kakaslövést rendeznek. Eleinte húsvéthétfőn szervezték meg, ma már vasárnapra időzítik az eseményt, továbbá

a második világháború óta nem élő kakasra lőnek, hanem céltáblára, de egyébként tartják magukat a régi hagyományhoz.

Elkormosított parafadugóval festették a különböző szerepet viselő legényeket Fotó: Farkas Orsolya

Vendégfogadóink mutattak be Mészáros Gábornak, aki mesteri disszertációjában a kakaslövésről készített kutatást. Kérdésünkre elmondta: a készülődés már húshagyókedd előtti vasárnapon elkezdődik, a kakasszedés alkalmával. Ettől fogva

a legények hetente egyszer gyakorolnak a nagy eseményre, majd néhány héttel húsvétvasárnap előtt összegyűlnek egy estére, ilyenkor főtt törökbúzát esznek.

Régen a 6 és 12 év közötti gyerekek lehettek csak vitézek, a 13 évesek, azaz a konfirmáció előtt álló hetedik osztályosok közül került ki a hat legény. Mivel ma már egyre kevesebb a gyermek, az eseményhez már a 2-3 éves fiúgyermekek, sőt a 25-30 éves fiatalemberek is csatlakoznak, hiszen

mindennél fontosabbnak tartja a közösség, hogy megőrizze a népszokást.

A lányoknak ezen az eseményen nem jut különösebb szerep, de ők is szívesen részt vesznek, felvonulnak népviseletben.

Apáczai Csere János szobra előtt tisztelegtek a Kossuth-indulóval Fotó: Farkas Orsolya

Több százan vonultak fel Apáca utcáin Az első legény házánál zajlik a heti gyakorlás, itt festik ki a gyerekek arcát a kakaslövés napján, és az első legény az, aki igazgatja a felvonulókat – ezt már Valádi Krisztinától és Gyulától tudjuk, akiknek fiuk, Attila kapta meg idén ezt a szerepet. Krisztina elmondása szerint ilyenkor az egész család izgatott. Nem is csoda, hiszen az ő udvarukon gyülekezett vasárnap délben

mind a hat legény karddal, a nyílpuskával érkező vitézek, a székely ruhás leányok – számításaink szerint összesen mintegy harmincöten –, a Történelmi Vitézi Rend tagjai, továbbá minden kíváncsi falubeli, aki büszkén őrzi a hagyományt, köztük a polgármester is.

Azt is megtudtuk, hogy a vitézek öltözéke szigorúan fekete nadrágból, mellényből, csizmából és fehér ingből áll, a vezérszerepet betöltő legények ezzel szemben más típusú, hagyományos inget, piros mellényt viselnek, kardot. Mindegyikük zöld kalapot kap, amelyet kakastoll ékesít.

Katonás rendben vonult a tömeg Hegyparragára, másnéven a Szőlőponkra Fotó: Farkas Orsolya

Délután két órakor már valódi tömeg gyűlt össze az első legény háza táján: több százan várták az indulást, de bőven akadtak olyanok is, akik a kapuban állva várták a sereget. A menetet a fúvószenekar vezette, utánuk következtek a leányok, az öltönyt viselő, idén konfirmált fiúk – ők azok, akik

a kakast ábrázoló céltáblát magasra emelve vitték egészen Hegyparragáig, vagy ahogyan Mészáros Gábor nevezte, a Szőlőponkig.

A sorban utánuk következnek a vitézek, a legények, majd a Történelmi Vitézi Rend, és végül mindenki más. Útközben megálltak a templom előtt, az első legény irányítására elénekelték az Erős vár a mi istenünk című egyházi éneket, majd megálltak Apáczai Csere János szobránál és Bartalis János kopjafájánál, ahol felcsendült a Kossuth-induló dallama.

Szabó László juharfából készíti a fiatalok nyilaspuskáját Fotó: Farkas Orsolya

Világszerte egyedülálló hagyomány A vesztőhelyen felállították a céltáblát, és megkezdődött a szerepjáték.

A legények közül négyen a kakas felett veszekedtek: kettő védte, kettő vádolta.

Az ötödik búcsúztatta a szárnyast, a cigánypap pedig prédikációt mondott. A szertartás archaikus nyelven zajlott, a szöveget kántálva mondták el a szereplők. Ezt követően a fiúgyermekek használatba vették a gondosan elkészített nyilaspuskákat.

A fegyverek elkészítéséhez először is kell egy műhely, a szükséges anyag, és egy kis tudás, ügyesség is

– mondta el Szabó László, aki idén is négy-öt nyilaspuskát készített elő a fiatalok számára. Juharfával dolgozik, ez ugyanis a legkönnyebb, a vitézek így nem kell nagy súlyt cipeljenek a vállukon, míg az első legény házától a vesztőhelyig érnek.

Az első legény vezérelte a tömeget Fotó: Farkas Orsolya

Vendégfogadóinktól tudjuk, hogy szeretett falujukban egyre fogyatkoznak a magyarok, a lakosságnak alig harminc százalékát teszik ki. Ez valamennyire megnehezíti, de nem lehetetleníti el az évszázadokra visszanyúló hagyomány megmaradását:

ha kell, minden korosztály becsatlakozik az eseménybe.

Az idei kakaslövésre igazán büszkék lehettek az apácaiak, hiszen az időjárás kedvezett, a napsütés sokakat kicsalogatott a falu fölött húzódó dombra Erdővidékről és Háromszékről is. Ez örömre ad okot, annál is inkább, mert Mészáros Gábor szerint ez az esemény világszerte egyedülálló, ebben a formában kakaslövést máshol nem szerveznek.

Kukorékoló kakas árulta a tatároknak az apácaiak búvóhelyét, ezért minden évben bosszút állnak rajta Fotó: Farkas Orsolya

Az apácai húsvéti hagyományokhoz tartozik a szemetelés is, amely húsvéthétfőre virradólag zajlik, amikor a bált is tartják. Ilyenkor

a már megkonfirmált fiúk szemetelnek a lányos házak kapuja előtt, hogy lássák, kik közülük az ügyesek, kik takarítják ki reggelre a kapu elejét.

A kapulopás szintén régi népszokás: a fiúk ilyenkor ellopják azokat a kapukat, ahova húsvéthétfőn locsolni mennének, hogy a lányok ne zárhassák őket ki, ne akadályozhassák meg a szándékukban. A locsolásnak is megvan a maga rendje: a kicsik piros tojást szednek, a nagyok fehér, nyers tojást gyűjtenek. A fiatalemberek tehát javában készülődnek, hiszen sok dolguk van még a húsvéthétfőre virradó reggel előtt. Reméljük, hogy az apácaiak még hosszú ideig megőrizhetik szép, egyben ritka hagyományaikat.

A szerepjáték után a vitézek lőttek a kakasra Fotó: Farkas Orsolya

A második világháború óta nem lőnek élő kakast Fotó: Farkas Orsolya