„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában Több ezren vettek részt idén is a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén, Csíkszereda főterén, amelynek idén volt a jubileumi, 25. kiadása. Tamás Attila 2026. április 05., 09:592026. április 05., 09:59

Fotó: Olti Angyalka

2001 húsvétvasárnapjának reggelén tartották az első szabadtéri ételszentelést Csíkszereda főterén, 2020-ban, a járványhelyzet miatt azonban elmaradt, így

az idei, a 25., jubileumi kiadás

Az idén is több ezer ember jelenlétében zajló, a Kárpát-medence legnagyobbjának tartott ételszetelést ezúttal is Tamás József, nyugalmazott segédpüspök celebrálta.

Mint köszöntőjében kifejtette:

egyetlen ünnephez sem kapcsolódik ennyire szervesen az ételeknek szimbolikája, mint a Húsvéthoz.

Hozzátette: ehhez az alapot Krisztus csodatétele, a csodálatos kenyérszaporítás és az utolsó vacsora is adja „amikor kezébe vette a kenyeret és hálát adott”.

A nyugalmazott segédpüspök az ételek megszentelése előtt arra is kitért, hogy az ételek megáldásának nem csak biblia alapja van, hanem történelmi háttere is. Az ember sosem felejti el, hogy amije van – még az ennivalója is – Isten ajándéka.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret”

– idézett a szentírásból Tamás József, hozzátéve, hogy a szentelésben arra emlékezünk, hogy a jóságos, gondviselő Isten gondoskodik rólunk, és betölt minket áldásával.

Az ételek megáldását követően Darvas-Kozma József esperes a Jóisten támogatását kérte arra, hogy

ez a hagyomány tovább folytatódhasson a következő években is, és azért is, hogy a magyarság fennmaradjon a Kárpát-medencében.

Mint fogalmazott: „nekünk kötelességünk van a nemzet iránt”, és a magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre buzdította a jelenlevőket. Az ételszentelés idén is a magyar és a székely himnuszok közös eléneklésével ért véget, majd mindenki hazatérhetett a megszentelt húsvéti ételekkel.

