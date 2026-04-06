Hogy kerül a diófára a szekér és patakpartra a kapu? – Maros-menti húsvéti szokások nyomában

A templom bejárata is fel van díszítve
Fotó: Haáz Vince
Erdőcsinádon, de más Maros-menti településen is húsvét szombatján szalaggal díszített fenyőágak kerülnek a lányos házak kerítéseire. De nemcsak kedveskednek a fiatalok, huncutságból éjszaka elviszik a kapukat, az udvaron levő mozdítható tárgyakat.
Húsvét szombatja különös izgalommal telik több Maros menti településen és többek között Erdőcsinádon is. A lányok, anyukák gyakran lesnek ki az ablakon, hátha megtudják, hogy ki helyez szalaggal díszített fenyőágat a kapura. Régi szokás szerint ugyanis,
A lányok konfirmálásáig (14-15 évig) kapnak díszített fenyőágakat, ezeket többnyire a velük egykorú fiúk készítik és viszik.
A helyi református papné, Bálint Anikó a Székelyhonnak elmondta, hogy szombaton késő délután indulnak el a kisebb fiúk édesapjuk kíséretében, hogy elvigyék a lányos házakhoz a fenyőágakat. Régen kalapáccsal, most egyre inkább fúróval illesztik a kitett lécre ezeket. Van, aki egy-két ágat visz és visszatér a többiért, de az sem ritka ma már, hogy beteszik az ágakat a kocsiba és azzal járják végig a falut.
„Mi meg szoktuk kérdezni a kisebb fiúnkat, hogy kinek szeretne vinni, néha mi is javasolunk neki lányokat. Akikhez díszített fenyőágat visz, ahhoz hétfőn elmegy öntözni is. Tojást, édességet, zsebkendőt és pénzt kap ajándékba. A zsebkendőket ma már nem hímezik, hanem veszik az üzletből. Ahol több lány van az a család igencsak fel kell készüljön, hiszen egy-egy legénykének tíz tojást szoktak ajándékba adni.
– avatott be a húsvéti szokásaik részletébe Bálint Anikó.
A fenyőágakat hozó nagyobb legények nemcsak nappal járnak, hanem éjszaka, segítséggel visszatérnek a lányos házakhoz, nem túl jó szándékkal. Mint megtudtuk Erdőcsinádon is szokás, hogy húsvétvasárnapra virradóra
„A parókia kapuját is többször elvitték már, volt, amikor meg sem találtuk napokig. Hiába hegesztettük oda az éj leple alatt elvitték. Ami mozdítható az udvaron, szerszám vagy ilyesmi azt is vagy átviszik a szomszédba vagy elrejtik az udvaron.
– fejtegette a papné.
A 73 éves Mihály Margit néni arról mesélt hogy az ő fiatalkorában kicsit másképp tartották ezt a hagyományt. A fiúk nem nappal, hanem sötétedés után hozták az ágat, amit esetenként szalaggal díszítettek.
„Gyolcsból készítettük a zsebkendőt, legalább 5-6 darabot kellett hímezni, díszíteni. Egy hónappal azelőtt neki kellett fogjunk, hogy meglegyünk, soha nem tudtuk, hogy pontosan hány kell. Akkor a húsvét másodnapján öntözi érkező fiúk csak tojást kaptak és ha hoztak szalagot, akkor zsebkendőt, nem volt csokoládé és pénzt, mindent a háztájról kellett kiteremteni.”
Margit néni arról is beszélt, hogy régebb is szokás volt elvinni a kapukat, összecserélni a dolgokat. Volt olyan év,
Felügyelet alatt kerül a helyére a díszített fenyőág
De az is megtörtént, hogy a melegágyát bevetették apró magvakkal, hogy bosszúságot okozzanak a gazdasszonynak. A kaput is elvitték, elrejtették, néha napokig kellett keresni. Most a fiánál vitték el a kaput, szó volt arról, hogy esetleg lehegeszti, mégsem tette:
Húsvétvasárnapra virradóra tehát, különösen a lányos házaknál éberen figyelnek Erdőcsinádon, hátha tetten érik a kaput elcsenő fiatalokat, és utánuk tudnak menni. Mert, ha utolérik őket, a legények vissza kell hozzák, nem vihetik tovább a zsákmányt. Aki pedig nyugodtan alszik nem csodálkozik, hogy húsvét első napján kapu nélkül ébred.
