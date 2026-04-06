Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hogy kerül a diófára a szekér és patakpartra a kapu? – Maros-menti húsvéti szokások nyomában

A templom bejárata is fel van díszítve • Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erdőcsinádon, de más Maros-menti településen is húsvét szombatján szalaggal díszített fenyőágak kerülnek a lányos házak kerítéseire. De nemcsak kedveskednek a fiatalok, huncutságból éjszaka elviszik a kapukat, az udvaron levő mozdítható tárgyakat.

Simon Virág

2026. április 06., 08:552026. április 06., 08:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
A templom bejárata is fel van díszítve • Fotó: Haáz Vince

Húsvét szombatja különös izgalommal telik több Maros menti településen és többek között Erdőcsinádon is. A lányok, anyukák gyakran lesnek ki az ablakon, hátha megtudják, hogy ki helyez szalaggal díszített fenyőágat a kapura. Régi szokás szerint ugyanis,

aki ilyen figyelmességgel megtiszteli a kislányt, annak busás jutalom jár húsvét másodnapján, locsoláskor.

Hirdetés

A lányok konfirmálásáig (14-15 évig) kapnak díszített fenyőágakat, ezeket többnyire a velük egykorú fiúk készítik és viszik.

Megőrzött hagyomány

A helyi református papné, Bálint Anikó a Székelyhonnak elmondta, hogy szombaton késő délután indulnak el a kisebb fiúk édesapjuk kíséretében, hogy elvigyék a lányos házakhoz a fenyőágakat. Régen kalapáccsal, most egyre inkább fúróval illesztik a kitett lécre ezeket. Van, aki egy-két ágat visz és visszatér a többiért, de az sem ritka ma már, hogy beteszik az ágakat a kocsiba és azzal járják végig a falut.

Egy legényke akár tíz vagy annál több feldíszített fenyőágat is kihelyez, többnyire rokoni házaknál, de olyan lányoknál is, akikkel együtt tanulnak, barátkoznak.

„Mi meg szoktuk kérdezni a kisebb fiúnkat, hogy kinek szeretne vinni, néha mi is javasolunk neki lányokat. Akikhez díszített fenyőágat visz, ahhoz hétfőn elmegy öntözni is. Tojást, édességet, zsebkendőt és pénzt kap ajándékba. A zsebkendőket ma már nem hímezik, hanem veszik az üzletből. Ahol több lány van az a család igencsak fel kell készüljön, hiszen egy-egy legénykének tíz tojást szoktak ajándékba adni.

Idézet
Van, ahol száz tojást, vagy annál többet is megfestenek, és az ajándékokat külön kis csomagokba készítik elő”

– avatott be a húsvéti szokásaik részletébe Bálint Anikó.

Éjszaka is visszatérnek

A fenyőágakat hozó nagyobb legények nemcsak nappal járnak, hanem éjszaka, segítséggel visszatérnek a lányos házakhoz, nem túl jó szándékkal. Mint megtudtuk Erdőcsinádon is szokás, hogy húsvétvasárnapra virradóra

elviszik a kapukat és mindent, ami mozdítható az udvaron.

„A parókia kapuját is többször elvitték már, volt, amikor meg sem találtuk napokig. Hiába hegesztettük oda az éj leple alatt elvitték. Ami mozdítható az udvaron, szerszám vagy ilyesmi azt is vagy átviszik a szomszédba vagy elrejtik az udvaron.

Idézet
Kicsit vicces, de kicsit bosszantó is ez a szokás, különösen, hogy húsvét vasárnapján az istentiszteletre, a templomba kell készülni, nem kaput keresni”

– fejtegette a papné.

Régen kicsit másképp volt

A 73 éves Mihály Margit néni arról mesélt hogy az ő fiatalkorában kicsit másképp tartották ezt a hagyományt. A fiúk nem nappal, hanem sötétedés után hozták az ágat, amit esetenként szalaggal díszítettek.

A lányok mindenképp meg kellett lessék, hogy ki hozott szalagot, hiszen másnap csak az kapott zsebkendőt is, a többiek csak tojást. A szalagot be is vették az ágról, hogy azt más el ne lopja.

„Gyolcsból készítettük a zsebkendőt, legalább 5-6 darabot kellett hímezni, díszíteni. Egy hónappal azelőtt neki kellett fogjunk, hogy meglegyünk, soha nem tudtuk, hogy pontosan hány kell. Akkor a húsvét másodnapján öntözi érkező fiúk csak tojást kaptak és ha hoztak szalagot, akkor zsebkendőt, nem volt csokoládé és pénzt, mindent a háztájról kellett kiteremteni.”

A kerítés régebb sem maradt a helyén

Margit néni arról is beszélt, hogy régebb is szokás volt elvinni a kapukat, összecserélni a dolgokat. Volt olyan év,

amikor az udvarról elvittek egy szekeret, szétszedték és feltették egy távolabbi diófára, de olyan is, hogy a kaszát csak akkor találták meg a cseresznyefán, amikor mentek gyümölcsöt szedni.

Felügyelet alatt kerül a helyére a díszített fenyőág • Fotó: Haáz Vince

Felügyelet alatt kerül a helyére a díszített fenyőág

Fotó: Haáz Vince

De az is megtörtént, hogy a melegágyát bevetették apró magvakkal, hogy bosszúságot okozzanak a gazdasszonynak. A kaput is elvitték, elrejtették, néha napokig kellett keresni. Most a fiánál vitték el a kaput, szó volt arról, hogy esetleg lehegeszti, mégsem tette:

„hadd vigyék, ha akarják, majd megkerül” alapon.

Húsvétvasárnapra virradóra tehát, különösen a lányos házaknál éberen figyelnek Erdőcsinádon, hátha tetten érik a kaput elcsenő fiatalokat, és utánuk tudnak menni. Mert, ha utolérik őket, a legények vissza kell hozzák, nem vihetik tovább a zsákmányt. Aki pedig nyugodtan alszik nem csodálkozik, hogy húsvét első napján kapu nélkül ébred.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején
Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!