Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 6. és 19. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

A hét elején még viszonylag enyhe idő lesz Erdélyben: a nappali csúcshőmérsékletek elérhetik a 18–20 Celsius-fokot. Ez azonban nem tart sokáig,

szerdától jelentős lehűlés kezdődik, a hét végére már csak 8–9 fok körüli maximumokra lehet számítani.

Az éjszakák is lehűlnek: a hét első felében 3–4 fok körüli minimumok várhatók, csütörtökön és pénteken azonban helyenként fagypont alá, akár mínusz 1–2 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.

Ez főként a medencékben és a magasabban fekvő településeken okozhat gondot.

A jövő hét elején ismét felmelegedés kezdődik, Székelyföldön is visszatérnek a 16–17 fok körüli nappali csúcsértékek, míg az éjszakai minimumok 3–5 fok között alakulnak – írja az Agerpres.

Ami a csapadékot illeti, április 9-e után egyre nagyobb eséllyel kell esőre számítani, a legjelentősebb mennyiség április 12. körül várható. A hegyvidéken lehűlés idején vegyes csapadék, sőt havazás sem kizárt.