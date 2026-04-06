Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Szeszélyes áprilisi időjárás várható

Szeszélyes áprilisi időjárás várható

Fotó: Beliczay László

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) április 6. és 19. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

2026. április 06., 19:24

A hét elején még viszonylag enyhe idő lesz Erdélyben: a nappali csúcshőmérsékletek elérhetik a 18–20 Celsius-fokot. Ez azonban nem tart sokáig,

szerdától jelentős lehűlés kezdődik, a hét végére már csak 8–9 fok körüli maximumokra lehet számítani.

Az éjszakák is lehűlnek: a hét első felében 3–4 fok körüli minimumok várhatók, csütörtökön és pénteken azonban helyenként fagypont alá, akár mínusz 1–2 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.

Ez főként a medencékben és a magasabban fekvő településeken okozhat gondot.

A jövő hét elején ismét felmelegedés kezdődik, Székelyföldön is visszatérnek a 16–17 fok körüli nappali csúcsértékek, míg az éjszakai minimumok 3–5 fok között alakulnak – írja az Agerpres.

Ami a csapadékot illeti, április 9-e után egyre nagyobb eséllyel kell esőre számítani, a legjelentősebb mennyiség április 12. körül várható. A hegyvidéken lehűlés idején vegyes csapadék, sőt havazás sem kizárt.

Az ortodox húsvét időszakában (április 12–14.) Székelyföldön is csapadékos, változékony idő valószínű,

ami a szabadtéri programokat is befolyásolhatja. A meteorológusok szerint a következő időszakban érdemes felkészülni a gyors hőmérséklet-ingadozásokra, a lehűlésre és az időszakosan jelentős csapadékra is.

2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

Hétfőtől ismét vásárolhatók lakossági állampapírok

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Az április 6. és május 8. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,5, 7 és 7,5 százalékot kamatoznak.

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

