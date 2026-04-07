Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

Székelyhon

2026. április 07., 11:452026. április 07., 11:45

2026. április 07., 12:092026. április 07., 12:09

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) keddi előrejelzése szerint kedd este 9 órától szerda délelőtt 10 óráig másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok 1600 méter fölötti térségeiben. Helyenként hóviharok várhatók, melyek nyomán a látótávolság 50 méter alá csökken.

A szélrohamok sebessége elérheti a 110–130 kilométert óránként.

Szerda délelőtt 10 és este 9 óra között a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar egyes részein várhatók hóviharok.

Ugyanakkor kedd délelőtt 10 órától 21 óráig Erdélyben, Olténiában, Moldvában, helyenként a Máramarosban és Munténiában, illetve Dobrudzsa északi részében sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél miatt. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, a hegyekben 70–90, 1700 méter fölött 100–120 km/órás széllökések várhatók.

Kedd este 9 órától szerda délelőtt 10 óráig szintén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél, illetve a hegyvidéken havazás miatt a Bánság déli, Olténia délnyugati, Moldva túlnyomó részében és Erdély déli is nyugati részében. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél,

a hegyekben – a Déli- és a Keleti-Kárpátokban – 70–90 km/órás széllökések várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökken.

Szerda délelőtt 10 órától este 9 óráig heves szélre és hóviharokra vonatkozó elsőfokú riasztás lesz érvényben Erdély, Máramaros, a Bánság, Moldva, Olténia, Munténia és Dobrudzsa egyes részein. A széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként, a Keleti-Kárpátokban és a Déli-Kárpátokban 70–90 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél, és havazni fog. A hóviharok miatt a látótávolság 100 méter alá csökken – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

A hét végéig kitart a hideg

Hideg időre, szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A szakemberek szerint kedd délelőttől péntek délelőtt 10 óráig az ország régióinak nagy részében megerősödik a szél, a légmozgások sebessége elérheti a 45–60 kilométert óránként, a hegyvidéken meghaladhatja a 80–90 kilométert óránként.

Kedd éjszakától kezdődően csapadékra lehet számítani főként az ország középső, keleti és délkeleti részében,

a hegyekben havazni fog, és a Déli- és Keleti-Kárpátok magasan fekvő területein új hóréteg rakódhat le. Helyenként hóviharra is számítani lehet.

A péntek reggelig leeső csapadék mennyisége elérheti helyenként a 10–20 litert négyzetméterenként.

A meteorológusok szerint ugyanakkor fokozott lehűlés várható a hét végéig, az ebben a időszakban megszokottnál hűvösebb lesz országszerte.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Székelyhon

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól
Székelyhon

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól
Történelmi siker Besztercén: Kerekes Éváék már a budapesti négyes döntőről álmodnak
Székely Sport

Történelmi siker Besztercén: Kerekes Éváék már a budapesti négyes döntőről álmodnak
Észak-erdélyi autópálya: jól halad a munka, akár már idén elkészülhetnek a Bihar megyei szakaszok
Krónika

Észak-erdélyi autópálya: jól halad a munka, akár már idén elkészülhetnek a Bihar megyei szakaszok
Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Székely Sport

Szépségdíjas gólok döntöttek, nem szakadt meg az FK rossz sorozata a Petrolul otthonában (videóval)
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök
2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán
2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
