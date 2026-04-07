Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Fotó: Pixabay
Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.
2026. április 07., 11:45
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) keddi előrejelzése szerint kedd este 9 órától szerda délelőtt 10 óráig másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok 1600 méter fölötti térségeiben. Helyenként hóviharok várhatók, melyek nyomán a látótávolság 50 méter alá csökken.
Szerda délelőtt 10 és este 9 óra között a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar egyes részein várhatók hóviharok.
Ugyanakkor kedd délelőtt 10 órától 21 óráig Erdélyben, Olténiában, Moldvában, helyenként a Máramarosban és Munténiában, illetve Dobrudzsa északi részében sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél miatt. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, a hegyekben 70–90, 1700 méter fölött 100–120 km/órás széllökések várhatók.
Kedd este 9 órától szerda délelőtt 10 óráig szintén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben az erős szél, illetve a hegyvidéken havazás miatt a Bánság déli, Olténia délnyugati, Moldva túlnyomó részében és Erdély déli is nyugati részében. Ezeken a területeken 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél,
Szerda délelőtt 10 órától este 9 óráig heves szélre és hóviharokra vonatkozó elsőfokú riasztás lesz érvényben Erdély, Máramaros, a Bánság, Moldva, Olténia, Munténia és Dobrudzsa egyes részein. A széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként, a Keleti-Kárpátokban és a Déli-Kárpátokban 70–90 kilométer/órás sebességgel fújhat a szél, és havazni fog. A hóviharok miatt a látótávolság 100 méter alá csökken – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Hideg időre, szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A szakemberek szerint kedd délelőttől péntek délelőtt 10 óráig az ország régióinak nagy részében megerősödik a szél, a légmozgások sebessége elérheti a 45–60 kilométert óránként, a hegyvidéken meghaladhatja a 80–90 kilométert óránként.
a hegyekben havazni fog, és a Déli- és Keleti-Kárpátok magasan fekvő területein új hóréteg rakódhat le. Helyenként hóviharra is számítani lehet.
A péntek reggelig leeső csapadék mennyisége elérheti helyenként a 10–20 litert négyzetméterenként.
A meteorológusok szerint ugyanakkor fokozott lehűlés várható a hét végéig, az ebben a időszakban megszokottnál hűvösebb lesz országszerte.
szóljon hozzá!