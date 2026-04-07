Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett adataiból.
A statisztikák szerint a háztartások egy főre jutó bevétele 3249 lej volt, ami 2024 negyedik negyedévéhez képest 11,1 százalékos növekedést jelent.
A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8863 lejt (személyenként 3566 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 591 lejt (személyenként 238 lejt) tett ki tavaly október és december között. Ez 0,2 százalékos, csökkenést, illetve 10,5 százalékos növekedést jelent az előző három hónaphoz képest.
Az átlagban 6466 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1877 lejes jövedelem (19,8 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (átlagban 591 lej, 6,3 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.
Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 45311 lej volt, 1,5-ször nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál.
Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 74,2 százalékát, vidéken ez az arány 14,9 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 21,4 százalékát jelentették, ami 2,6 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 10,5 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 3-szor nagyobb a városon jegyzettnél.
és 1 százalékkal haladta meg az előző negyedévi kiadásokat.
A háztartások kiadásainak 59,9 százalékát (4834 lej) a fogyasztási kiadások tették ki a tavalyi negyedik trimeszterben, 33,6 százalékát (2711 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok, 2,1 százalékát (174 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek (a tenyészállatok és baromfik etetésére, vetőmagra, állatorvosi szolgáltatásokra stb. fordított kiadások) – derül ki az INS adataiból, melyeket az Agerpres ismertet.
Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.
Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.
Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.
Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?
Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.
Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
