Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. április 07., 12:052026. április 07., 12:05

A statisztikák szerint a háztartások egy főre jutó bevétele 3249 lej volt, ami 2024 negyedik negyedévéhez képest 11,1 százalékos növekedést jelent.

A háztartások havi átlagjövedelme 10,3 százalékkal nőtt.

A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8863 lejt (személyenként 3566 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 591 lejt (személyenként 238 lejt) tett ki tavaly október és december között. Ez 0,2 százalékos, csökkenést, illetve 10,5 százalékos növekedést jelent az előző három hónaphoz képest.

Az átlagban 6466 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1877 lejes jövedelem (19,8 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (átlagban 591 lej, 6,3 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez.

Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 785 lej volt a tavalyi negyedik negyedévben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké.

Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 45311 lej volt, 1,5-ször nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál. Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 74,2 százalékát, vidéken ez az arány 14,9 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 21,4 százalékát jelentették, ami 2,6 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 10,5 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 3-szor nagyobb a városon jegyzettnél.

A háztartások átlagos havi pénzbeni kiadása 2025 harmadik negyedévében 7659 lej (személyenként 3081 lej) volt,