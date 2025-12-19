Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz

Még karácsony előtt átadják a forgalomnak a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

Székelyhon 2025. december 19., 20:252025. december 19., 20:25

Cristian Pistol pénteken a helyszínen tájékozódott a sztrádaépítési munkálatok menetéről. Később egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a román kivitelező, az UMB már a biztonsági elemeken dolgozik, „a mozgósítás továbbra is példaértékű”, így a

Focșani és Adjud közötti 50 kilométeres autópálya-szakasz még karácsony előtt megnyílhat a forgalom előtt.