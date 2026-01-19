Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Az életmentő műtét öt órát vett igénybe
Fotó: Facebook/Horaţiu Suciu
Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.
2026. január 19., 19:452026. január 19., 19:45
„Egy 19 éves fiú él” – ezzel a bejelentéssel kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Horaţiu Suciu, a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet (IUBCvT) vezetője, majd közölte, hogy náluk történt meg az idei év első szívátültetése Romániában. Mint elmesélte, tavaly október óta volt az intézetükben a Beszterce-Naszód megyei fiatal, akinek egyetlen esélyét az életre a szívátültetés jelentette. Kitért arra is, hogy hat héttel ezelőtt beültettek a betegnek egy keringést segítő eszközt, de azzal csak időt nyertek.
Végül a dr. Al Hussein Hussam által koordinált marosvásárhelyi orvoscsoport a bukaresti Floreasca Sürgősségi Klinikai Kórházba utazott, hogy kivegye egy 22 éves donor szívét, akit egy közúti baleset után nyilvánítottak agyhalottnak.
Hazatérésük nem bizonyult egyszerűnek, hiszen a mínusz 15 Celsius-fokos hőmérséklet mellett roppant nehéz látási viszonyok uralkodtak. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) Black Hawk helikopterével utaztak, amelyet Traian Cârstoiu parancsnok vezetett, folyamatosan a főbb utak fölött repülve.
A szív megérkezésekor már fel volt nyitva a beteg mellkasa, az öt órán át tartó, életmentő műtétet Horaţiu Suciu koordinálta Marius Harpa és Cosmin Banceu szívsebészekkel közösen, az aneszteziológus csapatot pedig Pavel Stelian Morar irányította.
A szakember megjegyezte, hogy
Az orvos tiszteletét fejezte ki a donor családjának, akik életük talán legnehezebb napján döntöttek úgy, hogy másnak adnak esélyt.
