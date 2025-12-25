Teljesen leégett egy lakóház tetőszerkezete egy Maros megyei faluban

Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.

Csütörtök hajnalban fél öt körül riasztották a Maros megyei tűzoltókat, miután kigyulladt egy lakóház a Görgényszentimre községhez tartozó Görgényadorjánban.

A helyszínre a szászrégeni tűzoltóság egységei vonultak ki három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

A tűz a lakóházat és a melléképületeket is érintette.