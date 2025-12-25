Rovatok
Teljesen leégett egy lakóház tetőszerkezete egy Maros megyei faluban

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.

Hajnal Csilla

2025. december 25., 13:292025. december 25., 13:29

Csütörtök hajnalban fél öt körül riasztották a Maros megyei tűzoltókat, miután kigyulladt egy lakóház a Görgényszentimre községhez tartozó Görgényadorjánban.

A helyszínre a szászrégeni tűzoltóság egységei vonultak ki három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

A tűz a lakóházat és a melléképületeket is érintette.

A házból egy személyt menekítettek ki, aki eszméleténél volt, és égési sérüléseket sem szenvedett.

A lakóházban keletkezett tüzet sikerült eloltani, az egységek ezt követően a még izzó gócok felszámolásán dolgoztak. A tűzben mintegy hét köbméternyi tűzifa is elégett.

A tűzoltók egy gázpalackot is eltávolítottak az épületből • Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

A tűzoltók egy gázpalackot is eltávolítottak az épületből

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A tűz következtében megsemmisült a ház és a melléképület tetőszerkezete összesen körülbelül 270 négyzetméteren, de a lakás mennyezete és falai is károsodtak. Az ingatlan 76 éves tulajdonosát pánikroham miatt a szászrégeni sürgősségire szállították, sérüléseket nem szenvedett.

Maros megye Tűzoltóság Tűzeset
