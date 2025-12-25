Teljesen leégett egy lakóház tetőszerkezete egy Maros megyei faluban

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
Csütörtök hajnalban fél öt körül riasztották a Maros megyei tűzoltókat, miután kigyulladt egy lakóház a Görgényszentimre községhez tartozó Görgényadorjánban.
A helyszínre a szászrégeni tűzoltóság egységei vonultak ki három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
A tűz a lakóházat és a melléképületeket is érintette.
A lakóházban keletkezett tüzet sikerült eloltani, az egységek ezt követően a még izzó gócok felszámolásán dolgoztak. A tűzben mintegy hét köbméternyi tűzifa is elégett.
A tűzoltók egy gázpalackot is eltávolítottak az épületből
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűz következtében megsemmisült a ház és a melléképület tetőszerkezete összesen körülbelül 270 négyzetméteren, de a lakás mennyezete és falai is károsodtak. Az ingatlan 76 éves tulajdonosát pánikroham miatt a szászrégeni sürgősségire szállították, sérüléseket nem szenvedett.
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.
Szenteste éjfél körül riasztották a szászrégeni tűzoltóságot egy lakóház tetőjén keletkezett tűz oltásához a szászrégeni Kőrös utcában.
Négy gyerek sürög-forog a református parókia nagyszobájában Mezőbándon. A karácsonyfát már meghozta az angyal, de az ajándékokra még várni kell. Egy lelkészcsalád készülődésébe, ünnepi pillanataiba lestünk be, engedelmükkel.
Hivatalosan is megnyitották kedden a dédai hivatásos tűzoltóság legújabb munkapontját Maroskövesden. A stratégiai fontosságú helyszínen felépült állomás nemcsak Déda község, hanem az egész térség számára garantálja a gyorsabb beavatkozásokat.
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! címmel szerveztek hétfőn délután ünnepre hangoló eseményt Nyárádszerdában. A kisdiákok betlehemest adtak elő, majd a közönséggel együtt népi énekeket tanultak és csuhéból angyalt készítettek.
Lakóház kapott lángra vasárnap este a Mezőzáh községhez tartozó Botadűlőn – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Többen megsérültek a járműben, amely vasárnap délután lesodródott a 15-ös országútról, majd felborult Csobotány közelében – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság új módszerekkel is próbálja elérni azokat, akik hivatásként vállalnák a nevelő szülői felelősséget: állásbörzén voltak, ahol sikerült is új kollégát találniuk, de még többre van szükség.
Két ember sérült meg szombaton este a Nyárádtő Ákosfalva felőli kijáratánál történt balesetben – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.
szóljon hozzá!