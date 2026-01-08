Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.

A koncert műsorán Frédéric Chopin, a lengyel romantika kiemelkedő alakjának zongoraművei szerepelnek, különleges zenei élményt ígérve a közönség számára.

Jegyek a Filharmónia jegypénztárában, valamint online a VisitMureș honlapján vásárolhatók. Kedvezményes jegyek kizárólag a Filharmónia jegypénztárában érhetők el.

Jegyet előzetesen foglalni a 0265-261 420-as telefonszámon, a Filharmónia jegypénztárának nyitvatartási idejében: január 9-én 10 és 13 óra, illetve 18 és 19 óra között, illetve január 10-én 18 és 19 óra között lehet.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.