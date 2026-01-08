Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában

• Fotó: Visit Maros honlapja

Fotó: Visit Maros honlapja

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.

Hajnal Csilla

2026. január 08., 19:062026. január 08., 19:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A koncert műsorán Frédéric Chopin, a lengyel romantika kiemelkedő alakjának zongoraművei szerepelnek, különleges zenei élményt ígérve a közönség számára.

Jegyek a Filharmónia jegypénztárában, valamint online a VisitMureș honlapján vásárolhatók. Kedvezményes jegyek kizárólag a Filharmónia jegypénztárában érhetők el.

Hirdetés

Jegyet előzetesen foglalni a 0265-261 420-as telefonszámon, a Filharmónia jegypénztárának nyitvatartási idejében: január 9-én 10 és 13 óra, illetve 18 és 19 óra között, illetve január 10-én 18 és 19 óra között lehet.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Marosszék Marosvásárhely Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Elhagyott, megszaggatott hátizsákra bukkantak a hegyimentők ott, ahol sok a medve
Brassóban lesz a hokisok kupadöntője
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Székelyhon

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
Székelyhon

Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval
Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Székely Sport

Ezúttal nem blicceli el az alapozást a Sepsi OSK
Elhagyott, megszaggatott hátizsákra bukkantak a hegyimentők ott, ahol sok a medve
Krónika

Elhagyott, megszaggatott hátizsákra bukkantak a hegyimentők ott, ahol sok a medve
Brassóban lesz a hokisok kupadöntője
Székely Sport

Brassóban lesz a hokisok kupadöntője
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
2026. január 08., csütörtök

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen

Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
2026. január 08., csütörtök

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen

Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
2026. január 08., csütörtök

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
2026. január 07., szerda

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért

Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
2026. január 07., szerda

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
2026. január 06., kedd

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy

Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
2026. január 06., kedd

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban

Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
2026. január 06., kedd

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
2026. január 05., hétfő

Autó borult fel Gernyeszegen

Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.

Autó borult fel Gernyeszegen
Autó borult fel Gernyeszegen
2026. január 05., hétfő

Autó borult fel Gernyeszegen
2026. január 03., szombat

Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás

Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.

Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás
Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás
2026. január 03., szombat

Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!