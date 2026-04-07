Őztetemet kellett kiemelniük a Marosból a tűzoltóknak

Elpusztult őzet távolítottak el a Marosból a tűzoltók kedden délelőtt Marosvásárhelyen.

A vadállatot a folyó Víkendtelep közelében húzódó szakaszán kellett kiemelniük a vízből a tűzoltóknak, akik két beavatkozó járművel és egy felfújható csónakkal érkeztek a helyszínre.

Hirdetés



Miután kiemelték, a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el az állat tetemével – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében. Az eset egyébként nem egyedi, hétfőn egy kutya tetemét kellett kiemelniük a tűzoltóknak ugyancsak a Marosból.