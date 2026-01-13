Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen

2026. január 10., szombat

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak

Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.