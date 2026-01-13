Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Január 12-ig lehetett benyújtani a Sütő András-szobor elkészítésére vonatkozó pályamunkákat a marosvásárhelyi városházára. Mint beszámoltunk róla, az önkormányzat 2025 novemberében írta ki az ötletpályázatot Sütő András, illetve Constantin Romanu Vivu szobrának elkészítésére. A Marosvásárhelyen élt író szobrának felállítását már 2009-ben elfogadta a helyi képviselő-testület, de az azóta sem valósult meg. Hirdetés Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta,

a hétfői határidőig több pályamunka érkezett be, amelyekből hat az erdélyi magyar írót ábrázolja, kettő pedig az 1848-as román forradalmárt.