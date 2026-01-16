Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel

Ha jóval több az adó, mint ezer lej, akkor csak a töredékét fizetik vissza. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Egymillió lej gyűlhet be Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők épület- és gépkocsiadójából, ami a helyi költségvetés tekintetében elenyésző összeg. Soós Zoltán elmondta, hogy milyen megoldást találtak az összeg visszatérítésére.
Marosvásárhelyen tavaly a végrehajtott költségvetés összege 650 millió lej volt, és ebből 130 millió lej gyűlt be a helyi adókból és illetékekből (természetes és jogi személyektől együtt). A fennmaradó összeg a különböző visszaosztásokból és pályázatokból érkezett be.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a bukaresti utasítást követniük kellett, így a fogyatékkal élők is kötelesek idén helyi adót fizetni. Az önkormányzati képviselőkkel már egyeztetett és legtöbben egyetértettek azzal, hogy segíteni kell a sérült marosvásárhelyieken és családjaikon, így vissza fogják téríteni a befizetett adót.
Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, Soós Zoltán elmondta, hogy
legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett kötelezettségeket,
és csakis azoknak a családoknak, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a négyezer lejt.
A visszatérítés azonban nem lesz automatikus, kérvényezni kell majd. Amint megszületik a tervezet és elfogadják, leközlik a pontos tennivalókat.
Az adók és illetékek kapcsán az adóügyi osztály vezetője, Szövérfi László elmondta, egyelőre nem tudják, hogy a jelentősen megemelt helyi adók és illetékek mennyi többletbevételt hoznak az önkormányzati költségvetésbe. Részben azért, mert nagyon összetett a kiszámítási módszertan és sok minden megváltozott előző évekhez képest.
Szövérfi László, a marosvásárhelyi adóosztály vezetője
Fotó: Haáz Vince
Ugyanakkor a jogi személyek ingatlanadója az épületek újraértékelésétől függ, és ez még nem történt meg, így nem tudni, hogy mekkorák lesznek ezek az összegek. A jogi személyeknek ugyanis ötévente fel kell értékeltetniük az általuk használt épületeket, és ez idén újra aktuális.
Soós Zoltán kiemelte, minden összeget a város fejlesztésére fognak használni.
