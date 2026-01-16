Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel

Ha jóval több az adó, mint ezer lej, akkor csak a töredékét fizetik vissza. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Ha jóval több az adó, mint ezer lej, akkor csak a töredékét fizetik vissza. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egymillió lej gyűlhet be Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők épület- és gépkocsiadójából, ami a helyi költségvetés tekintetében elenyésző összeg. Soós Zoltán elmondta, hogy milyen megoldást találtak az összeg visszatérítésére.

Simon Virág

2026. január 16., 07:472026. január 16., 07:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen tavaly a végrehajtott költségvetés összege 650 millió lej volt, és ebből 130 millió lej gyűlt be a helyi adókból és illetékekből (természetes és jogi személyektől együtt). A fennmaradó összeg a különböző visszaosztásokból és pályázatokból érkezett be.

Visszatérítik a pénzt, de a jövedelem függvényében

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a bukaresti utasítást követniük kellett, így a fogyatékkal élők is kötelesek idén helyi adót fizetni. Az önkormányzati képviselőkkel már egyeztetett és legtöbben egyetértettek azzal, hogy segíteni kell a sérült marosvásárhelyieken és családjaikon, így vissza fogják téríteni a befizetett adót.

Hirdetés

Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, Soós Zoltán elmondta, hogy

  • legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett kötelezettségeket,

  • és csakis azoknak a családoknak, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a négyezer lejt.

A visszatérítés azonban nem lesz automatikus, kérvényezni kell majd. Amint megszületik a tervezet és elfogadják, leközlik a pontos tennivalókat.

Mennyivel lesz több a bevétel?

Az adók és illetékek kapcsán az adóügyi osztály vezetője, Szövérfi László elmondta, egyelőre nem tudják, hogy a jelentősen megemelt helyi adók és illetékek mennyi többletbevételt hoznak az önkormányzati költségvetésbe. Részben azért, mert nagyon összetett a kiszámítási módszertan és sok minden megváltozott előző évekhez képest.

Szövérfi László, a marosvásárhelyi adóosztály vezetője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szövérfi László, a marosvásárhelyi adóosztály vezetője

Fotó: Haáz Vince

Ugyanakkor a jogi személyek ingatlanadója az épületek újraértékelésétől függ, és ez még nem történt meg, így nem tudni, hogy mekkorák lesznek ezek az összegek. A jogi személyeknek ugyanis ötévente fel kell értékeltetniük az általuk használt épületeket, és ez idén újra aktuális.

Soós Zoltán kiemelte, minden összeget a város fejlesztésére fognak használni.

korábban írtuk

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.

Marosvásárhely Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Székelyhon

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Székelyhon

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Székely Sport

Téli játékosmozgás a Szuperligában: az FK Csíkszereda igazolt a legtöbbet
Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Krónika

Lerobbant egy felújított mozdony, majd a segítségül küldött másik is, órákra Arad és Temesvár között rekedtek az utasok
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Székely Sport

Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében

Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron

Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!