Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel

Egymillió lej gyűlhet be Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők épület- és gépkocsiadójából, ami a helyi költségvetés tekintetében elenyésző összeg. Soós Zoltán elmondta, hogy milyen megoldást találtak az összeg visszatérítésére.

Marosvásárhelyen tavaly a végrehajtott költségvetés összege 650 millió lej volt, és ebből 130 millió lej gyűlt be a helyi adókból és illetékekből (természetes és jogi személyektől együtt). A fennmaradó összeg a különböző visszaosztásokból és pályázatokból érkezett be.

Visszatérítik a pénzt, de a jövedelem függvényében

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a bukaresti utasítást követniük kellett, így a fogyatékkal élők is kötelesek idén helyi adót fizetni. Az önkormányzati képviselőkkel már egyeztetett és legtöbben egyetértettek azzal, hogy segíteni kell a sérült marosvásárhelyieken és családjaikon, így vissza fogják téríteni a befizetett adót.

Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, Soós Zoltán elmondta, hogy

legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett kötelezettségeket,

és csakis azoknak a családoknak, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a négyezer lejt.

A visszatérítés azonban nem lesz automatikus, kérvényezni kell majd. Amint megszületik a tervezet és elfogadják, leközlik a pontos tennivalókat.

Mennyivel lesz több a bevétel?

Az adók és illetékek kapcsán az adóügyi osztály vezetője, Szövérfi László elmondta, egyelőre nem tudják, hogy a jelentősen megemelt helyi adók és illetékek mennyi többletbevételt hoznak az önkormányzati költségvetésbe. Részben azért, mert nagyon összetett a kiszámítási módszertan és sok minden megváltozott előző évekhez képest.