Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport

Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.

Természetjárással egybekötött madárszámlálásra hívja az érdeklődőket a Milvus Csoport január 24-én, amikor a hegyvidéki folyók mentén élő vízirigó állományát mérik fel. A program immár 12. éve zajlik, célja pedig az, hogy pontosabb képet kapjanak a faj költőállományának alakulásáról.

a Maros és a Sebes-Körös mentén végeznek hosszabb szakaszokat lefedő felmérést,

ugyanakkor kisebb csapatok az ország több pontján is megfigyelik a folyópartokat. Az akció nyitott, bárki csatlakozhat egy meglévő csapathoz, vagy akár új folyószakaszt is javasolhat megfigyelésre.

A részvételhez és a megfigyelési területek kijelöléséhez szakmai segítséget is nyújtanak.

További információkért és egyeztetésért a program koordinátorát, Szabó D. Zoltánt lehet felkeresni a zoltan.d.szabo@milvus.ro e-mail-címen vagy a 0745 590 082-es telefonszámon.