Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban

Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.

Kigyulladt egy lakóház a Mezőcsávás községhez tartozó Bazédon szerda reggel. A beavatkozásban a mezőrücsi és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók, valamint a mezőcsávási önkéntes tűzoltók is részt vettek.

A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy az épület teljes egészében lángol, a tűz mintegy 60 négyzetméteren érintette a lakóházat – tájékoztatott röviden a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.