Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.

Székelyhon

2026. január 21., 08:322026. január 21., 08:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kigyulladt egy lakóház a Mezőcsávás községhez tartozó Bazédon szerda reggel. A beavatkozásban a mezőrücsi és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók, valamint a mezőcsávási önkéntes tűzoltók is részt vettek.

A helyszínre érkező egységek megállapították, hogy az épület teljes egészében lángol, a tűz mintegy 60 négyzetméteren érintette a lakóházat – tájékoztatott röviden a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Hirdetés

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Székelyhon

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Székelyhon

Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Székely Sport

Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Krónika

Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Székely Sport

Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport

Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
Hirdetés
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet

Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát

Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!