Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.
A január 15-től január 22-ig tartó egyhetes időszak a Kultúra hete néven vált ismertté, mely alatt számos változatos kulturális program közül választhatnak az érdeklődők. Az elmúlt években már hagyománnyá vált rendezvénysorozatban az idén is helyet kap a képzőművészet, a zene, az irodalom, a tánc, a történelem, a népi kultúra, de ezúttal is lesznek tudományos ismeretterjesztő előadások és gyermekprogramok – olvasható a szervezők közleményében.
A Kultúra hetének főszervezője a Studium–Prospero Alapítvány, melynek számos társszervező is segítségére van az esemény életre hívásában. A rendezvénysorozat ugyanakkor a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.
A részletes programról itt tájékozódhatnak az érdekeltek.
Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.
Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.
A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.
Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.
Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.
A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.
Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.
