Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.

A január 15-től január 22-ig tartó egyhetes időszak a Kultúra hete néven vált ismertté, mely alatt számos változatos kulturális program közül választhatnak az érdeklődők. Az elmúlt években már hagyománnyá vált rendezvénysorozatban az idén is helyet kap a képzőművészet, a zene, az irodalom, a tánc, a történelem, a népi kultúra, de ezúttal is lesznek tudományos ismeretterjesztő előadások és gyermekprogramok – olvasható a szervezők közleményében.

A különböző eseményekben megjelenik a román, az örmény és a magyar kultúra is.

A Kultúra hetének főszervezője a Studium–Prospero Alapítvány, melynek számos társszervező is segítségére van az esemény életre hívásában. A rendezvénysorozat ugyanakkor a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

A részletes programról itt tájékozódhatnak az érdekeltek.