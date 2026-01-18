Rovatok
Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Gergely Imre

2026. január 18., 20:572026. január 18., 20:57

Nagyernyében a főúton egy kéménytűzhöz vonultak ki a tűzoltók. A tüzet sikerült lokalizálni, a beavatkozó egységek a kémény külső részén a kipattanó szikrák eloltásán dolgoztak, hogy teljes mértékben megszüntessék az újbóli kigyulladás lehetőségét.

Marosvásárhelyen az Harmónia utcában háztartási hulladék kapott lángra, egy szeméttároló égett. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos kukákra, illetve egy közeli, elhagyatott épületre.

Egyik esetben sem történt személyi sérülés – tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség.

Marosszék Marosvásárhely Tűzeset
