Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Nagyernyében a főúton egy kéménytűzhöz vonultak ki a tűzoltók. A tüzet sikerült lokalizálni, a beavatkozó egységek a kémény külső részén a kipattanó szikrák eloltásán dolgoztak, hogy teljes mértékben megszüntessék az újbóli kigyulladás lehetőségét.

Marosvásárhelyen az Harmónia utcában háztartási hulladék kapott lángra, egy szeméttároló égett. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos kukákra, illetve egy közeli, elhagyatott épületre.

Hirdetés

Egyik esetben sem történt személyi sérülés – tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség.